彰化縣永靖鄉是台灣「三苗」（水果苗、花苗、樹苗）最大供應地， 5月13日、14日與20日、21日連續兩周末，永靖鄉推出以水果苗產業為主題的「赴靖走走－水果苗與他們的產地」農村體驗遊程，遊客可深入認識苗木嫁接技術、手作果苗盆栽及在日式歷史建築享用在地美食，夜間則可欣賞電照菊花田及夜訪成美公堂，名列台灣十大古宅之一的餘三館還將上演古蹟光雕秀，令人期待。

農委會水土保持局南投分局、彰化縣永靖鄉共好協會合作籌辦「赴靖走走」水果苗與他們的產地小旅行活動，希望藉此串聯永靖人文地產景，以水果苗為核心規劃小旅行，5／13、5／14兩場次將帶領遊客走訪永靖街，認識台灣第一條私人建街，並騎上電動腳踏車前往苗圃園及花田，在日式宿舍邊賞花邊品嘗在地美食。

永靖還將首次舉辦光雕市集，以「餘三館歷史故事」為主題，於5／20、5／21開跑，讓民眾餘三館中享受光雕視覺盛宴及水上燈光藝術，還能走進在地產業苗圃園中體驗眾多品牌市集和欣賞精采表演演出。

光雕秀主角「餘三館」為永靖鄉的陳氏古厝，也是電視劇「茶金」的拍攝地，這次活動藉由光影賦予餘三館新的價值，並搭配精心設計的「赴靖有市集」與表演團隊，將於5／20、5／21下午4點開始至晚間9點，由「赴靖有市集」打頭陣，7點天黑後重頭戲光雕耀古宅登場。

水保局南投分局長陳榮俊表示，永靖共好協會與永靖24村和社區維繫合作關係，共好攜手推動發展，協助公部門、民間企業資源導入，如今已形成一股跨社區共好的共識和力量。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡指出，基金會在永靖推動社區深耕多年，近幾年陸續舉辦文化資產小旅行、永靖特色小旅行與親子DIY體驗，場場推出都是報名秒殺額滿，可見社會大眾對於走入農村特色區域，已蔚為潮流。

永靖共好協會理事長陳雍讓說，經過業師專業建議以永靖最具特色的水果苗產業來推動農村旅遊，確實讓永靖擁有與其他鄉鎮不同的產業亮點，這次活動內容很精彩，歡迎大家一起來「赴靖走走」，保證不虛此行。