黑熊在棲上呈現慵懶睡姿。（高市觀光局提供）

黑熊「波比」在棲架上享用食物。（高市觀光局提供）

黑熊爬上樹梢眺望園區景緻。（高市觀光局提供）

高雄壽山動物園完成「新動物園運動」改造老舊環境，其中全新打造的黑熊新家，增加4隻黑熊外棲地活動空間，並保留樹木得以展現攀爬習性，許多遊客見到黑熊靈活在樹木爬上、爬下，都十分驚喜。專家也認證，展場設置環境豐富化設施後，也讓黑熊的行為更加多元。

壽山動物園指出，園內現有4隻黑熊，改建前只有2個展場，黑熊以輪流的方式待在展場與獸舍間，這次則透過新動物園運動公私協力，特別打造出3個黑熊展場與1座黑熊山屋。

園方考量黑熊為獨居性動物，在規畫時特別設計讓每隻黑熊都能有各自獨立的棲地活動環境，並將展區的活動範圍盡量擴大，搭配保育員每日將食物分散在展區內高低不同位置擺放，來提高黑熊的覓食樂趣。

而遊客走入懸掛在空橋下的動物觀察廊道，也能在不干擾動物的情況下看到黑熊戲水的可愛模樣，可感受到動物愜意活動的自然樣貌，也具體地展現出園方在動物福祉上的用心與堅持。

中山大學生物科學系老師張學文指出，熊科動物主要是以嗅覺來探索，主要的視線集中在平視角的前方，而空橋參觀介面搭配擴張網的運用，可將觀賞者的輪廓隱蔽，降低遊客對於動物的視覺干擾，提供給動物不受打擾的活動空間。此外，園方在展場設置環境豐富化設施後，也讓黑熊的行為更加多元。

動物明星黑熊「黑皮」及「波比」是園區分別於2003、2004年自然繁育成功的黑熊，牠們在新展區內適應良好，除在戶外樹木上展現「攀爬美技」，若聞到彼此的氣味時也偶爾會在相隔的展場中間挖掘地面或徘迴。

年逾30歲的奶奶級黑熊「瑪莉」也曾被遊客目擊將背部靠在石頭上抓癢，舒適愜意的生活讓她邊搔癢，還高舉右手一邊扭動，彷彿在向遊客揮手，也成為民眾遊園的小彩蛋。

張學文補充，所謂刻板行為是指高頻率重複一成不變，又沒有明顯的功能目標的動作；動物行為的判斷需要一段時間觀察，無法透過一時畫面就判定即屬刻板行為。更遑論若有另一隻雄性黑熊在附近，可能會因為聞到同伴的氣味而顯得躁動。