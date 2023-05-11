「2023世界自行車日」首度移師台中舉辦，台中市政府攜手交通部觀光局，宣布今年世界自行車日活動將結合台中自行車嘉年華，6月3日在東勢客家文化園區開幕，邀民眾一起騎鐵馬逛遍后豐鐵馬道沿線景點，在終點站后里馬場並有自行車產業市集、美食市集、親子表演幼童Push bike體驗等。

交通部觀光局參山風景區管理處長曹忠猷表示，2018年將6月3日訂為世界自行車日，前兩屆都是在北部舉辦相關活動，今年特地將主場移到台中市，當天並有「環騎圓夢」活動，邀全國民眾一起騎車，透過APP連線，呈現自行車環島的圖像。

台中市府觀旅局長陳美秀指出，為推廣自行車永續旅遊，除6月3日的世界自行車日主場活動，市府另推出「2023 壹、參、伍」，將結合「山、海、屯、都心」的概念，規畫5條騎乘路線，分別是高美濕地網美行、舊城文資行、舊山線綠廊漫遊、老城舊滋味及產業故事館主題，民眾只要6月底前完成指定任務，就能在沿途店家換取限定好禮。

而在6月3日的活動，觀旅局指出，當天從東勢客家文化園區出發，沿線經百年歷史九號隧道、花梁鋼橋、夫妻樹廣場等景點，最後抵達終點站后里馬場，會場中將有樂團、管樂、兒童劇場、魔術及氣球表演等，民眾只要參加市集闖關，就有機會抽中自行車等大獎。

觀旅局強調，中部地區自行車產業發展蓬勃，市府也建置多元休閒型自行車專用道，盼藉此邀民眾響應自行車日的「綠色、永續、低碳」精神。