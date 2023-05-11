桃市府勞檢處在市長張善政指示下嚴查興富發在桃園的10建案。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府勞檢處在市長張善政指示下嚴查興富發在桃園的10建案。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

台中捷運遭興富發建案工地吊臂砸中釀1死10傷，桃市府勞檢處在市長張善政指示下嚴查興富發在桃園的10建案，發現在青埔建案13樓和15樓開口沒有設圍籬，有墜落風險，勒令停工補強後才能復工，最高可罰30萬元。另稽查機捷沿線工程，也發現蘆竹山鼻某建案的重型起重機未鋪設鐵板恐翻覆，也命停工開罰。

市長張善政說，中捷憾事發生後，當天立即盤點出事廠商在桃園有無工程，目前有10個，會特別注意嚴查重辦；桃園捷運沿線高樓建築工程，也會列為盤查重點，不要讓台中事件在桃園重蹈覆轍。

勞檢處今會同建管處到興富發位於青埔和中路重劃區的2建案全面檢查，發現位於中壢區青心路與青山路交叉口的建案，13樓及15樓有開口，恐釀墜落風險，命該部分停工，另外還有發現物體飛落、電線裸露有觸電之餘、未戴安全帽等近10項缺失，將依職安法裁處10萬元至30萬元。

至於桃園區大興西路三段的建案，目前蓋到3樓，也有開口等重大缺失，因該建案申請為丁類危險性工作場所，屬職業安全衛生署北區職業安全衛生中心權責，將移給北區職安中心裁處。

勞檢處強調，興富發集團在桃園共有10件建案，其中7件已經開始施工，2件僅有放樣未有進場施工，另有1件僅取得使用執照無施工，坦言全面檢查至少要半天，11日僅針對2處稽查，後續會針對剩下的建案進行全面檢查，一定會以嚴查重罰方式，責令興富發集團務必恪遵法令，保障工程安全。

另外機場捷運鄰近軌道的工程都要事先申請，桃捷公司統計，桃園捷運沿線共有41處工程，其中24處位於桃園境內，勞檢處也列入巡檢重點，11日已派員調查龜山、蘆竹段共9處工程，現場尚無立即危害之虞，已告知業者要按職業安全衛生法規定，使用塔吊起重機或重型起重機，並訂定相關防止災害對策及落實自主檢點等，剩下15處工程勞檢處也會在近日盡速完成監督檢查，以防類似案件發生。

另外，勞檢處監督檢查時，發現蘆竹山鼻站附近有一處未在列管名單內的在建工程，正使用移動式重型起重機具從事吊掛作業，但起重機下方地盤軟弱，業者卻未在起重機下方鋪設具有充分強度及足夠面積的鐵板或墊料，起重機有翻倒之餘，恐危害捷運行駛安全，已勒令立即停工開走，並將處3萬元至30萬元整。

桃園市勞檢處呼籲各工地，務必嚴守法令規定，不可心存僥倖，如因未依規定辦理致發生重大職業災害時，將予以嚴處，並移送地檢署依法究責，另起重機駕駛如有過失者，也將逕送法辦。