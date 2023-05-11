監督預算遭批是「賣國賊」 馬文君不忍反擊了

民進黨南投縣第1選區（烏溪縣）立委參選人蔡銘軒在立委羅美玲、前立委陳柏惟陪同下，發表主視覺設計和競選小物籌募競選經費。綽號3Q的陳柏惟痛批國民黨立委馬文君破壞台灣潛艦國造，根本是賣國賊。馬文君認為，立委監督預算，陳柏惟可說成賣國賊，可知其程度，呼籲對手蔡銘軒慎選師父。

蔡銘軒將挑戰4連霸立委馬文君，11日發表主視覺設計和競選小物籌募競選經費。陳柏惟說，馬文君在立院每天「玩潛水艇」，美國賣武器給台灣要求參加會議者要簽保密條約，只有馬文君拒絕簽名，還叫助理拍照，破壞台美間信任。馬文君破壞潛艦國造，每天和國防部吵架，難道南投要製造潛水艇？

馬文君說，陳柏惟對立委監督國防預算都可說成賣國賊，就能知道他的程度，他還曾經因為打靶昏倒住院，立委當到被罷免，其專業程度相當可笑，願意就潛艦或軍購議題和他公開討論。

馬文君反批，陳柏惟曾是國防外交委員會一員，從來不敢質詢、監督國防預算，因為他只聽命於民進黨，「民進黨從國庫付錢買武器，卻拿不到貨，人民在疫情之中掙扎，卻還造謠擋疫苗，才是真的賣國賊」，奉勸蔡銘軒要慎選師父。