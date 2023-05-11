每個人的性格都不同，有些人面對群體時，希望不被注意，因此行事比較低調，但有人則恰好相反，反而愛出風頭，善於表現自我。《搜狐網》分享3個常出風頭的星座，喜歡吸引眾人的注意，能夠滿足他們心中的慾望。

1、獅子座

獅子座天生氣場強，做事又很霸氣，無論在哪裡，都會吸引眾人目光，他們希望自己的能力被認可，所以到了社交場合，人若是越多，他們就越極力表現，搶佔風頭，讓自己成為最強者，找各種機會在別人面前展現，想要擁有萬眾矚目的待遇。

2、巨蟹座

巨蟹座平時喜歡耍小聰明，處理事情時，善於找到解決方法的捷徑，對他們來說，透過抄近路獲取成功，是值得誇耀的一件事，表示他們在學問與技術上，達到爐火純青的地步，所以在眾人面前，就算有人認為他們不夠資格，但依舊出盡風頭。

3、處女座

處女座平時比較沒自信，所以喜歡被人誇讚的感覺，很在乎別人的說法，當他們被表揚時，就會覺得自己並非一無是處，在群體裡有存在的價值，擔心若是沒有出風頭，就可能被人忽略，所以他們才會變得如此積極主動。