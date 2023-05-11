▲貢寮海天一色的鐘型帳篷市集。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

▲手作體驗包含彩繪浮標小盆栽、植萃手染筷袋、創意拼豆、流體熊鑰匙圈及水晶手串等各式手作質感小物。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

新北市政府觀光旅遊局將於5／20(六)至6／11(日)推出「青春山海線—貢響山海祭」活動，現場將以多組療癒氛圍的露營帳篷及彩繪衝浪板裝置藝術進行營造，周末進駐美食餐車和文青市集攤位，讓來到貢寮的民眾能恣意享受大自然的美好。此外，還有結合在地特色的手作體驗及海風瑜珈課程，到了夜晚則有絢爛燈光和星光音樂會，邀請民眾共譜貢寮青春樂曲。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，貢寮擁有親山近海的自然優勢，本次活動搭上時下最流行的露營熱潮，活動場域內以各式鐘型帳篷和天幕營造，與貢寮山海風景相互輝映，形成獨特的打卡美景；休憩區域以木棧板為基底，提供遊客們駐足休憩，感受貢寮青春氣息；活動期間同時設有與當地藝術家合作打造的彩繪衝浪板及造型三角旗裝置藝術區，以三貂角燈塔、海女文化及石花凍等青春山海線周邊著名景點及特色為設計，並以自行車串連的方式呈現，展現青春、山、海之美，歡迎民眾前來打卡拍照。

觀旅局表示，「青春山海線—貢響山海祭」活動期間前三周的周六日下午規畫手作體驗及瑜珈課程。其中手作體驗包含彩繪浮標小盆栽、植萃手染筷袋、創意拼豆、流體熊鑰匙圈及水晶手串等各式手作質感小物；海風瑜珈體驗則由專業瑜珈老師帶領，讓民眾享受海風並達到身心靈的放鬆。體驗課程將於12日中午12時開放線上報名（網址：https://reurl.cc/ZX6Y4p )，每一場次限定20名，額滿為止。

此外，星光音樂會也將在5／20(六)晚間6時熱鬧登場，首周邀請浩角翔起擔任主持人，以及純愛教主郭靜、Hito最受歡迎新人琳誼、超甜歌姬林吟蔚及性感歌姬王茉聿等藝人接力表演，希望帶給民眾輕鬆愉悅的夜晚。

活動開幕當天，東北角管理處將同時推出「2023東北角築夢之旅」，舉辦「繾綣汐月．浪嶼婚禮」，邀請大家一起共享幸福。而今年結合「迪士尼百年慶典主題」的「2023福隆國際沙雕藝術季」，也將於6／9(五)至10／22(日)盛大展出，深受大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威及星際大戰等經典卡通角色將化成一座座的黃金沙雕，與民眾同歡、愜意一夏！更多活動內容及報名資訊請上新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲團查詢。