5月7日元大人壽約200位員工及親友一早於總公司集合，在總經理的帶領下，前往竹圍海水浴場淨灘。抵達後工作人員開始發放垃圾袋、手套及夾鉗，雖不見海灘上有大型垃圾，但實際上海風吹起沙土，可見許多小型垃圾都被海沙蓋住。員工們攜家帶眷一路用心拾撿垃圾，發現海灘上有不少海洋廢棄物，包括寶特瓶、塑膠瓶蓋、菸蒂、吸管、塑膠提袋、免洗餐具、外帶塑料杯，還有玻璃碎片和針筒等危險物品，當天雖然偶有微雨，但員工仍不畏風雨地持續努力淨化海灘。

有帶孩子一起參與活動的元大人壽員工表示，這是一個很好的機會教育，讓孩子實際參與淨灘以貢獻一己之力，了解亂丟垃圾將造成海洋危機，應從日常生活中實踐隨手做環保，為地球永續而努力。當天活動就來了2、30位小朋友，和爸媽一起淨灘的同時，也是絕佳的親子時光。活動結束後，一行人也到竹圍漁港採購海鮮，度過既有意義又開心的周日假期。

元大人壽在集團引導及共同努力下，持續落實永續發展，依循氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)推動企業氣候變遷風險與機會評估，以系統化、科學化的管理方式，推動各項內部減碳策略，今年通過ISO 14064-1溫室氣體盤查及ISO 14046水足跡盤查兩項驗證，獲永續能源研究基金會永續行動獎肯定，元大人壽致力於管理氣候變遷的風險、積極回應節能減碳趨勢，邁向低碳營運轉型，處處皆可見其用心。