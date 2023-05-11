冠星指出，人民幣兌換率持續偏低，大陸生產出口部份相對成本也減低。此外，第一季柬埔寨生產部份，營收佔比約80％，設備稼動率高、單位生產成本下降，帶動整體毛利率上升，第一季獲利因此創上市以來新高。

對於第二季的營運，冠星指出，目前客戶庫存去化持續進行中，預期第二季可望持平第一季，庫存去化應會在第二季底至第三季中落底。