冠星首季獲利1.58億元 上市以來單季新高 19:052023/05/11 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受惠原物料價格下降、銷售單價提高，機能服飾短纖布廠冠星-KY（4439）11日公布第一季財報，稅後純益1.58億元，上市以來單季新高，年增17.93％，每股稅後純益4.21元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 冠星指出，人民幣兌換率持續偏低，大陸生產出口部份相對成本也減低。此外，第一季柬埔寨生產部份，營收佔比約80％，設備稼動率高、單位生產成本下降，帶動整體毛利率上升，第一季獲利因此創上市以來新高。 對於第二季的營運，冠星指出，目前客戶庫存去化持續進行中，預期第二季可望持平第一季，庫存去化應會在第二季底至第三季中落底。 #冠星-KY #冠星 #第二季 #單季新高 #第一季 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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