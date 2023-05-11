另應於辦理營利事業所得稅結算申報時，依營利事業所得稅結算申報書規定格式填報，並檢附規定之文件，送請所在地之稅捐稽徵機關核定投資抵減稅額，相關申請及申報程序缺一不可。

高雄國稅局指出，邇來接獲多家公司詢問，公司已依《抵減辦法》第10條規定，於經濟部申辦系統上傳該辦法規定所需文件，並於該系統申辦歷程中，下載支出項目清單匯出檔案，將該檔案匯入財政部電子結算申報繳稅系統，產製「租稅減免附冊」第A14頁投資抵減稅額明細表，是否即已完成向稅捐稽徵機關申報營利事業所得稅租稅優惠之程序？

高雄國稅局說明，上開匯入之檔案，僅有租稅減免附冊第A14頁「投資項目名稱」，非完整申報資料，申請人尚須就「交貨年度」、「投資項目金額」及「抵減方式」等欄位再行補充填報，其匯檔功能係為避免部分資料重複登錄，節省申報時間之便利措施，公司或有限合夥事業於辦理當年度營利事業所得稅結算申報時，除前述第A14頁外，尚須就租稅減免附冊第A10-1頁（申報減免稅額等欄位）及第A3頁（當年度抵減稅額等欄位）依式填報，並將計算得出之抵減稅額，填報於損益及稅額計算表第95欄位或未分配盈餘申報書第24欄位，始完備營利事業所得稅租稅優惠之申報程序。

高雄國稅局貼心提醒，依《抵減辦法》第10條及第11條規定，申請投資抵減者，於同一課稅年度以申請1次為限，經申辦系統通知申辦完成者，不得再次申請或登錄修改，逾期不得再登錄或以紙本向各中央目的事業主管機關申請。