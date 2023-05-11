香港信報報導，離岸價（CNH）盤中曾跌破6.95，最低至6.9508，截至下午4時40分，離岸價報6.9482，在岸價報6.9404。官方11日開出的中間價報6.9101，較10日報6.9299，上調198個基點。

交易員指出，大陸最新的通膨數據不及預期，顯示大陸經濟復甦偏弱，再加上中美息差倒掛導致的套息交易仍多，人民幣承壓走弱。另有交易員認為，美國通膨數據降溫，強化市場對聯準會將暫停加息的預期，不過短期美元利率仍高，料限制客盤結匯意願，預計人民幣延續反覆偏弱趨勢。