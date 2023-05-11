北富銀作業長王靜遠表示，防詐行動不僅能救錢，更能救命。以本次被表揚的廖姓車手夫妻案件為例，因為分行行員切實執行異常帳戶的檢核作業，細心察覺疑點，主動調查並機警配合警方行動請客戶來行辦理，最後警方順利查獲詐騙集團逮捕主嫌，救出廖姓夫婦被軟禁的兩名年幼子女，不僅讓受害者免於財產損失，更保護了無辜孩童人身安全，充分發揮金融業維護社會秩序的使命與價值。

根據內政部警政署刑事警察局統計資料，台灣詐騙案件數從2021年的24,724件增加到2022年的29,509件，年增率達19％；詐騙金額更從2021年的新台幣56.1億元增加到2022年的73.3億元，年增率高達30％，相當值得警惕。北富銀風控長蔡永原表示，北富銀向以守護客戶權益為己任，高度重視詐騙並持續強化防詐措施，今年截至5月5日，北富銀已成功攔阻141件詐騙案，阻詐金額則近新台幣1.4億元，以行動守護民眾資產安全。

為落實詐騙防制，北富銀對全體行員實施專業培訓，提升第一線從業人員對詐騙可疑樣態的識別能力，並積極強化關懷機制，增加與客戶的互動及提醒並擴大與客戶家人、警方的聯繫，透過多方合作搭建起更完善的攔詐網絡。此外，北富銀與刑事警察局合作開發「鷹眼模型」AI偵測專利技術，可有效識別可疑帳戶並適時給予客戶友善提醒，2022年北富銀警示帳戶數較前一年降低近14％；截至今年4月底，命中可疑帳戶的精準度由原本人工作業時期的0.12％大幅提升至單月最高82.14％，效率大增約685倍，更有效打擊詐騙犯罪。

考量防詐意識必須融入日常生活，方能達到全民防詐的終極目標，北富銀繼與刑事警察局及11家銀行同業攜手共組「鷹眼識詐聯盟」後，本次也率先響應金管會號召，加入「全國368鄉鎮走透透」反詐宣導行列。在順利完成日盛銀合併後，北富銀已成為全台分行家數最多的民營銀行，在此反詐宣導計畫中，北富銀會致力發揮服務據點綿密優勢，攜手警察機關前進北中南部及台東共16個鄉鎮縣市，與鄰里鄉親分享攔詐實例及防詐訣竅，幫助民眾提高警覺。

當前詐騙陷阱層出不窮，根據刑事警察局詐騙類型統計，以投資詐騙、解除分期付款、假網拍、猜猜我是誰、假檢警這幾類最為常見，其中投資及購物相關詐騙受害者較集中在30～40歲年齡層，而假檢警及猜猜我是誰受害者則以60歲以上長者居多。近期北富銀也成功攔阻了一件金額高達新台幣750萬的詐騙案，受害者為醫生，具備深厚的專業知識背景，但平日因忙於工作鮮少關心詐騙新聞，竟陷入常見的假檢警詐騙中，幸而辦理匯款時行員機警察覺有異，立刻通知警察派員攔阻，避免客戶財產損失。

有鑑於此，王靜遠建議民眾平時應「多看多聽多問」，從詐騙報導或公私部門防詐宣導中多了解詐騙常見手法，有疑慮時務必撥打165反詐騙專線或到分行臨櫃洽詢，才能避免受騙上當。

為擴大詐欺防制範疇，北富銀自2018年起即領先同業成立專責單位金融安全部，統籌全行防制洗錢、外部詐欺及內部違規等業務，運用科技發展創新金融安全應用，成效卓著。未來，北富銀將持續堅守反詐防線，與警察機關合作協助在地宣導，並引領金融同業進行詐騙情資與技術交流，以更具系統性的防堵策略有效打擊詐騙，一同捍衛社會秩序與民眾資產安全。