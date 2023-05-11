2024年總統大選腳步逼近，國民黨中央預計下周提出徵召人選。媒體人韋安提出3原因表示，國民黨最後一定會徵召侯友宜。

韋安今(11日)在臉書貼文表示，過去4年多，侯友宜都經常是在野黨，甚至所有台灣政治人物中，信任度、滿意度、感情溫度以及支持度最高的人選。不可能因為短期一、二個星期內民調短暫的波動，國民黨不徵召侯友宜，而去徵召別人。

韋安指出，國民黨最後一定會徵召侯友宜，有3點原因：一，耐打經得起檢驗。在當下新北議會的總質詢中，侯不僅展現出處理兩岸問題及國政能力，而且還可以一人「反殺」10幾個綠營民代；二，基本盤穩固。沒進入選舉模式，又面臨內外夾殺，侯友宜依然有2成5左右基本盤支持；且黨內支持度，多出對手10%以上。

韋安接著表示，三，掌握議題主導權。侯友宜無論在「國家認同」、「維持現狀」的論述，以及主張在「對等、尊嚴、善意」的原則之下，用交流對話化解敵意、爭取和平。侯友宜當主將帶頭，讓國民黨在2024大選可以重新掌握主動權。而且現在就已經開打了。