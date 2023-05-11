興富發建設文心愛悅建案昨天拆除塔吊時吊臂砸進中捷軌道，釀1死10傷意外，中捷今天公布時序及影片，表示關鍵13秒來不及煞停。台中市議會民進黨團指出，保全察覺有異到撞上有40秒，為何發現異狀還要發車？要求市府說清楚。中捷公司表示，相關影像與證據配合提交行政院運安會與檢方，靜候調查結果

江肇國指出，為何吊臂已經掉在一個目視可及的地方捷運還要開車？沒有任何人員應變讓車輛可以煞車嗎？行控中心到隨車人員有照SOP應變嗎？中市府說來不及煞停，但車子為什麼要開？

市議員陳淑華認為，台中捷運軌道空中監測系統付之闕如，要求台中捷運針對相關軌道系統強化監測；楊典忠更指出，800億元的台中捷運比掃地機器人的sensor還不如，等撞到障礙物才知道要停；曾朝榮說，東西掉到軌道上卻沒辦法示警，40秒過程無法讓捷運停下來，請市府查個水落石出，讓民眾安心。

張芬郁，市府若無法清楚說明，市民無法放心搭中捷；議員蔡耀頡指出，市府當初怎麼審核交通維持計畫？捷運車廂面板上可以看到有緊急停止按鈕，為何當下沒人按？

都發局表示，根據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，捷運兩側有禁限建規定，所有工程施工計畫的設計圖都須經過審查，此案申請建造執照有送交通局審查通過，未違反禁限建規定，另，業者拆除塔吊無實際占用道路需求，因此無申請臨時使用道路。目前此案須釐清塔吊拆除過程是否有作業疏失，勞動部職安署正加速調查中。

周永鴻也請交通局拿出建商的交通維持計畫申請，另，中捷今天上午復駛，相關軌道、電力詳細的受損檢查完備了嗎？張家銨，為何建設公司可在中午執行吊掛作業？列車行駛時間點是否可以做高空吊掛作業？請交通局說清楚。

都發局表示，依據臺中市建築物施工管制辦法第40條規定，建築工程之作業時間，以上午8時至下午7時為限。經查本案是5月10日中午逾12時施工，並未違反上開規定。