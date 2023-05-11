男星明道昔日主演多部超夯偶像劇，也讓他成為初代「偶像劇一哥」，之後把工作重心轉往大陸，開始朝不同戲路發展，在當地擁有高人氣。不過，明道在2016年與影后蔣雯麗主演的姊弟戀愛情劇《轉角之戀》，近日終於播出，但二人超過一輪的年齡差，被笑說是「母子戀」，讓網友都看不下去。

明道赴大陸發展後，主演過《美人天下》、《王的女人》等超夯古裝劇，他也成功打開知名度，戲約不斷；而明道與影后蔣雯麗主演的愛情喜劇《轉角之戀》在2016年早已殺青，沒想到拖了7年才在電視上播出，如今他們一個是43歲大叔、另一個是56歲阿姨，開播後創造不少話題。

明道與蔣雯麗主演的電視劇《轉角之戀》，一播出就引起網友熱烈討論。（圖／摘自《轉角之戀》劇照）

《轉角之戀》播出後在豆瓣分數低到只有2.9分，不只男女主角選角被質疑是很大問題，服裝和劇情都讓觀眾被俗到快吐血，像是蔣雯麗飾演的女主角人設明明是職場女強人，卻穿得像隔壁大媽，就算她保養得宜，但一站在明道身邊年齡差距感秒浮現，直接被形容是「母子戀」而非「姊弟戀」。

雖然《轉角之戀》被嫌到沒一處好，還是有不少粉絲力挺，「7年前拍的，現在看當然會有點不習慣」、「明道還是保養得很好欸，成熟男人的榜樣」、「人家蔣雯麗是影后，還要被你們批評，有夠慘」。