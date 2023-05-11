國民黨副主席連勝文及姐姐連惠心、弟弟連勝武，昨天下午前往大陸西安展開4天的祭祖行，為來自台灣台南、長眠西安清涼寺的曾祖母沈璈掃墓。國台辦主任宋濤今天傍晚趕赴西安會見連勝文一行人，並設晚宴接待，雙方都認為在疫情結束後，兩岸應加速恢復交流、和平發展。

連勝文的曾祖父連雅堂長眠於新北市泰山，曾祖母則安葬於陝西西安清涼寺。自2005年4月時任國民黨主席的連戰赴大陸進行「和平之旅」後，連氏家族每年都會由連氏兄弟姊妹輪流前往西安掃墓，過去4 年因受疫情影響，無法前行，因此這次由連勝文3姐弟代表家族赴西安。

連勝文一行人昨先抵達上海，今天中午轉機抵達西安，國台辦主任宋濤今天傍晚趕赴西安會見，並設晚宴接風。

據悉，宋濤轉達中共中央總書記習近平對連戰的問候，並表示，對所有為兩岸關係和平發展作出貢獻的台灣同胞，歷史和人民不會忘記。我們要堅持「九二共識」、反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，為兩岸同胞謀福祉，為中華民族謀復興。

連勝文也轉達父親連戰的問候，簡述連戰在《連戰回憶錄》回憶錄中，表達希望兩岸能走上和平之路，共同合作、發展、繁榮，子孫永不再受戰火波及的看法。

連勝文也認為，兩岸加速恢復交流、特別青年、文化、經濟等各個領域，尤其疫情後更應強調兩岸青年多交流，增加對彼此的了解，也希望能幫助年輕人求學、就業、創業問題。