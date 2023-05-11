台中捷運綠線豐樂公園站10日因鄰近大樓建築工地在施工，吊車吊臂突倒塌掉落捷運軌道，列車撞吊臂僅13秒鐘卻導致靜宜大學法律系助理教授林淑雅當場慘死，10人受傷等慘劇，包括工地蔡姓負責人、操作吊車李姓司機及現場工人等8人，11日經台中地檢署複訊，檢方裁定蔡等4人涉嫌重大具保，分別以20萬元至50萬元交保，其餘請回。

台中地檢署檢察官胡宗鳴負責偵辦台中市捷運旁工程事故案件，於10日當天意外現場實地勘察及指揮相關司法警察及相關主管機關，進行全面之調查及蒐證，同時於晚間完成死者相驗程序，

檢方傳訊2名證人，葉姓捷運隨車人員及張姓捷運月台保全人員，另蔡姓工地負責人，吊車工程行劉姓負責人、現場操作吊車呂姓工人、現場指揮吊車許姓工人及實施拆除工作的2名張姓、潘姓、蔡姓等10人到案釐清事發過程。

經檢察官複訊後，認蔡姓負責人、劉姓負責人、張姓、呂姓及許姓工人等4人均涉過失致人於死罪、過失傷害及公共危險罪嫌重大，分別諭知被告蔡姓負責人、劉姓負責人、張姓、呂姓及許姓工人，分別以50萬元、30萬元、20萬元及20萬元具保，其餘均請回。