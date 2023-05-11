油脂豐富的黑鮪魚，香煎就很美味。（吳佩蓉攝）

蘇澳區漁會提供約600份美味的黑鮪繽紛沙拉、黑鮪魚鮮粥及鬼頭刀魚柳試吃活動。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣蘇澳區漁會行之有年的「鮪娓道來–魚你相遇南方澳」活動，首次結合蘭智社會福利基金會。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣蘇澳區漁會行之有年的「鮪娓道來–魚你相遇南方澳」活動，首次結合蘭智社會福利基金會，於21日在第一拍賣魚市場舉辦，當天將黑鮪魚生魚片及時令海鮮禮盒拍賣所得，捐贈給蘭智公益團體；另於6月4日在台北市花博公園舉辦第二場，讓民眾可以享用平價且高品質的黑鮪魚。

南方澳漁港是全台黑鮪魚重要捕獲港口之一，今年第一鮪重達320公斤，以每公斤7000元，總價224萬元賣出，創下歷年來最高紀錄；縣府為推廣南方澳漁港黑鮪魚、黃鰭鮪及鬼頭刀等漁產，特別每年舉辦此行銷活動，也獲得行政院農業委員會漁業署鼎力支持與經費挹注。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，現為黑鮪魚產卵季，從南部順著黑潮游到釣魚台附近能捕獲到最肥美的魚貨，且自4月15日釣到第一尾黑鮪魚至今，又捕獲600多尾，對宜蘭鮪魚很有信心；也藉此活動讓全台消費者知道「南東港、北蘇澳」，宜蘭跟東港一樣能吃到美味的黑鮪魚。

陳春生指出，21日活動當天，一拍市場提供市價超過1500元的時令海鮮15盒，漁會提供市價超過2000元、約1公斤左右，共10份真空包裝中上腹黑鮪魚生魚片，現場讓民眾體驗平常漁貨拍賣的方式，用喊價拍賣，所得將由律師見證，全數捐給蘭智公益團體。另於各攤位購買漁產不限金額，都有95折優惠。

2場活動現場除安排專業師傅進行黑鮪魚切割秀外，還邀請「永豐活海鮮餐廳」、「三多屋關係企業」及「蘇澳區漁會家政班」等海鮮料理商家達人共同參與，並提供約600份美味的黑鮪繽紛沙拉、黑鮪魚鮮粥及鬼頭刀魚柳試吃活動。消費者也可上漁會網路商城https://www.afish.com.tw/ 選購國內生產的優質水產品。