蔡英文總統任期僅剩1年，蔡政府近期積極推動5部1會組織改造，民進黨立院黨團總召柯建銘在會期初也表示，組改也是新會期的重大議題；立法院長游錫堃今召集黨團協商，針對農業部、交通部及經濟部組織法修正草案做討論，最終部分條文未達共識，交由院會處理，完成黨團協商，但有機會安排至下周院會三讀。

新設三級機關，將推動部份首長包括經濟部的產業發展署、能源署、中小及新創企業署，還有交通部觀光署等三級機關，將改為常務與政務雙軌制，引發爭議；對此，國民黨立院總召曾銘宗提出反對意見，最終經過朝野協商後，經濟部產業發展署、能源署、中小企業新創企業署，改為「事務官」任用。

曾銘宗表示，政黨會輪替，但文官是國家社會發展穩定的基礎，幾十年前就留下來不適合變更；他指出，假設改成政務官，等於事務官的升遷受到影響，也會打擊基層士氣，且民進黨用人都看顏色不看專業；從目前來看，經濟部長、次長等都是事務官出身，相當穩定，沒必要改為政務官。

此外，農委會升格為農業部，將設置8個司、6個處、7個署、1個中心以及7個試驗研究單位；其中，《農業部組織法修正草案》中第5條為次級機關的名稱和業務規定，包含農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、水土保持及農村發展署、農田水利署、農業金融署。

時代力量立委陳椒華提出，「農業部組織法草案」第5條涉及農業部次級機關林業及自然保育署、水土保持及農村發展署的業務職掌，以及「林業及自然保育署組織法草案」第5條涉及各分署執掌，能明文加入水庫集水區、國家公園等管理責任。

民進黨立委蔡培慧則提出，希望能將「水土保持及農村發展署」改為「農村發展及水土保持署」，但陳椒華認為，水土保持也相當重要，因此未達共識保留院會處理。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，針對這幾個組改案今天黨團協商完成後，最快有機會在下周排入院會三讀。