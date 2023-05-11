日本在台灣附近部署愛國者3型防空飛彈，早已引起中共的疑慮，認為日本此舉完全是為為軍事幹預台灣問題作準備，對中國而言極具挑釁性。中共軍事專家認為，北京勢必對此做出回應，進一步加強反外部勢力介入的能力，未來中共軍方在宮古海峽、沖繩群島附近的軍事施壓勢必大幅增加。

日本首相岸田文雄10日在東京受訪時表示，台灣海峽的和平與穩定不僅對日本，而且對整個國際社會都非常重要。他在許多場合的談話中都把台灣問題當成日本最為關注焦點，同時也在軍事部署上反映出相同的心態。

日本官方日前宣布，為了應對北韓遠程飛彈的發射，將在西南諸島的石垣島和與那國島部署美國愛國者3型防空系統後，準備在位於沖繩縣航空自衛隊宮古島基地部署同一型號的防空系統，以「盡一切可能確保日本的和平與安全」。不過，北京方面卻認為日本此舉與北韓無關，畢竟與那國島、石垣島和宮古島距離北韓有2000公里，但是距離台灣僅在110~ 250公里，遏制中國進出宮古海峽的企圖昭然若揭。

《美國之音》也指出，宮古海峽是中國海軍進出第一島鏈的咽喉要道，必要時可以阻止解放軍海軍進入太平洋，而且宮古島距離台灣要比距離日本或北韓更近。而在部署愛國者3型飛彈之前，早已在這些島上部署了日本的12式反艦飛彈和03式中程防空飛彈。

中共《環球時報》引述軍事專家魏東旭的分析稱，日本近年來一直在強化西南方向的軍事介入能力，持續向西南諸島增派戰機和先進飛彈，如今再加上愛國者3型防空系統，一旦「台灣有事」，日本就可以在第一時間啟用這些介入台海的橋頭堡。

魏東旭說，日本在西南諸島上部署愛國者飛彈顯然與遙遠的朝鮮半島無關，它真正的目的是要在這些島嶼上部署防空和反艦飛彈，為軍事干預台灣問題作準備，所以這是針對中國極具挑釁性的措施。北京作為回應，應該進一步加強反外部勢力介入的能力。

至於北京回應的具體方式，魏東旭表示，解放軍常常出動機艦在日本周邊海空域進行巡邏和訓練，迫使日本自衛隊的機艦緊急出動進行監視與警戒。解放軍海軍艦艇更常常通過日本與那國島與台灣之間的水道或沖繩島與宮古島之間的宮古水道進出太平洋，或在台灣周邊水域進行警巡或演習。

《美國之音》也認為，日本加強在南西諸島上的包括愛國者3型飛彈在內的軍力部署，既是自身防衛的需要，也是對解放軍考慮及實施對台作戰的一種威懾。