渣打國際商業銀行冠名贊助的「渣打臺北公益馬拉松」將於2023年11月12日重回賽道，邀請全臺跑友「渣打臺北公益馬拉松」賽道見！

「2023渣打臺北公益馬拉松」以「Go Forward勇往直前」為主題，獲極地超級馬拉松運動員陳彥博、陽光女神王麗雅及男團原子少年等跨界眾星一同響應擔任活動大使，其中陳彥博4月才剛參加完摩洛哥撒哈拉沙漠極限超馬，返台即宣告將回歸平地馬消息，不僅大力響應最公益、最永續的「渣打臺北公益馬拉松」，更宣布將擔任全馬配速員，帶領有志一同的跑友挑戰全馬「破三」目標！

超過6成跑友認為長跑最難的其實是一個人，過程中是非常需要有夥伴互相勉勵，甚至連長期參加極限超馬的意志力超群的陳彥博也表示：「賽事中沒有夥伴的互相支持，一個人要完成這些目標真的很難。」因此睽違十年重回平地馬，陳彥博也決定擔任今年「渣打臺北公益馬拉松」全馬配速員，帶領跑友一起完成「破三」極限目標！

「全世界跑了那麼多地方，慢慢發現最棒的還是回家。」陳彥博2月剛完成加拿大育空700公里不休息橫越賽，4月底又挑戰撒哈拉沙漠馬拉松，受訪時也透露：「過去很多時候都是自己一個人在國外參賽，不免會感到孤單，這次很開心能響應渣打臺北公益馬拉松，並且和最熟悉的台灣跑友一起相約賽道見！」

本屆「渣打臺北公益馬拉松」也邀請有著正能量名模稱號的陽光女神王麗雅，一同響應這場公益賽事，今年剛好是麗雅開始跑馬拉松的第10年，她也挺身而出擔任13K活動大使，期望能鼓勵更多不同運動領域的粉絲跨界挑戰路跑。從事非常多運動項目的麗雅，表示跑步時帶給她的空間及專注力，讓她獲得很多，希望能將慢跑的能量感染更多熱愛運動的民眾。

「有了念頭，就去做！希望透過實際體驗後，感受跑步的力量。」，活動大使之一的人氣男團原子少年土星、木星分別派代表參與路跑，其中唐立杰、陳水豐、江尚儒都是第一次參加路跑，並且分別挑戰了3K跟13K的賽事，主要是希望能號召跟他們一樣是初新手的粉絲，一起突破自我，Go Forward勇往直前！