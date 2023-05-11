Sandy生產至今未滿2個月，身材恢復極佳。（羅永銘攝）

吳宗憲（右）爆料Sandy產後上圍爆了，讓Sandy一臉無奈。（羅永銘攝）

32歲的吳姍儒（Sandy）3月喜迎寶貝兒子「小初一」，生產至今未滿2個月，火速開工。她今（11日）回歸主持行列，與老爸吳宗憲錄中天綜合台《小明星大跟班》，坦言緊張到在後台起蕁麻疹，笑說：「不知道能不能把工作做好，或是大家會不會真的比較想看林襄。」形容有種重新出道的感覺。

從懷孕後期到生產，Sandy向節目告假了5個多月，復工首亮相的她，看起來氣色好，身材狀態也恢復極佳，她稱生完後還沒量過體重，在月子中心房間中意外發現有體重機，立刻踢到門外，不想面對，「我覺得一定還沒有回來。」吳宗憲不斷盛讚女兒身材變超好，還補充說：「上圍爆了。」讓Sandy羞得罵他「變態」，父女對話逗樂全場。

吳宗憲現場還爆料，Sandy在月子中心時跟他視訊，她體恤爸爸工作辛苦、經常忙到凌晨2、3點，抱著兒子突然爆哭對他說：「爸爸我不要讓你這麼辛苦。」讓吳宗憲感到窩心又感動，還秒截圖女兒哭樣，一度想和媒體分享照片，嚇得Sandy緊急阻止，直呼：「我真的會生氣。」Sandy敘述當下感覺就是，「抱著自己的孩子，養兒方知父母恩。」

Sandy周日將歡度當媽後人生第1個母親節，她認為兒子算滿好帶的，是天使寶寶，對於先前吳宗憲爆女兒計畫要生4胎，她疑惑生孩子怎會是由阿公決定，幽默說：「我們生40個好了，好不好。」被吳宗憲虧「你是豬喔」，她說：「這種事情你要生的出來，我不知道，我沒有規劃那麼多啦。」表示要先好好照顧第一胎。

此外，吳宗憲針對小甜甜與謝忻鬧翻，他坦言私底下是2人的「心靈導師」，不過，他說很久沒見到小甜甜，希望對方安好，如果她們有需要就會幫忙，並向小甜甜喊話：「妳也要節制自己的說法阿，比較擔心的是說，妳已經喪失掉妳的精神，還要帶小孩。」追問是否認為小甜甜「精神出狀況」，吳宗憲火速撇清：「我沒有這樣覺得，是謝忻覺得我們是聽謝忻講。」