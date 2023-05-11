法國鋼琴名家大衛．弗萊首次來台，在台北、高雄演奏巴哈的《郭德堡變奏曲》，他形容演奏這部作品，有如一趟永恆的內在旅程，自寧靜的〈Aria〉樂段開始，最終又回歸寧靜，他表示，「這首作品將你從A地帶離開，又回到A地；但已經不是原來的A地了。」

巴哈的《郭德堡變奏曲》的結構共有32個樂段，從〈Aria〉開始，中間歷經30個變奏，最後結束在同樣的〈Aria〉，大衛．弗萊表示，「最開始和最後的〈Aria〉，要彈得相同，或是有所不同，每個人有不一樣的想法，我認為第一次是一個美麗的開場白，但是你不知道這會帶你去哪裡；而彈完中間30個變奏，第二次要比第一次慢，而且要帶著回顧前面變奏的狀態，因為你已經經歷了中間的段落，就像是看了一部電影一樣。」

大衛．弗萊認為，第二次的〈Aria〉要彈得像是永恆一樣，「因為事實上，這首曲子只要你願意，可以繼續再彈下去，永遠彈不完，是一種永恆的循環。」

大衛．弗萊出生於1981年，他表示從小因為父母親很喜歡音樂，家裡就有一台鋼琴，先是哥哥在4歲時學了鋼琴，他也跟著學了，喜歡音樂的他，一開始並不清楚自己要當音樂家或是欣賞者，10、11歲時，聽見巴哈的《馬太受難曲》，深受啟發，決定要走音樂的路，成為音樂家。

大衛．弗萊在17歲時考入巴黎高等音樂院就讀，師事雅克．魯維耶。他是2008年BBC音樂雜誌年度新人獎得主，2004年拿下蒙特婁國際音樂大賽第二名及最佳加拿大音樂作品詮釋獎。

大衛．弗萊表示，他喜歡在不超越作曲家本意的狀態下，尋找樂曲演奏的可能性，「我覺得探索邊緣的極限是一件很有趣的事情，想試試看可以做到什麼，想知道最遠可以到哪裡？或許冒一點風險，但是不要破壞原有的風格，我們要尊重作曲家的意志，在其中找到新的彈法和新的可能性。」

大衛．弗萊表示，他在《郭德堡變奏曲》裡試著模擬人聲和管弦樂器的聲響，這是貼近原作本質的思考，「這部作品也和時間和記憶有關，一趟自寧靜出發，又回到寧靜的旅程。」

大衛．弗萊表示，現代人較少正視和內在的連結，走在路上也常常無法安靜下來，「現代生活到處都有小螢幕，廣告也不斷出現，但有時我們不需要那麼多，古典音樂正好可以把我們暫時和這些外在的聲音隔開來，我覺得聽古典音樂比『純粹地聽到美麗的音樂』還要多更多，是能真正帶人碰觸到內心寧靜的本質。」

有趣的是，由於他在台北國家音樂廳的演出現場，坐在兩張疊起來的椅子上演奏，令不少觀眾好奇，背後是否有特別原因，他表示，純粹是因為這樣子的高度對他來說最適合，沒有特別的原因。

大衛．弗萊在台的《郭德堡變奏曲》還有一場，將於5月12日在高雄衛武營音樂廳登場。