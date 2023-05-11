桃園市中壢區青埔地區以高鐵桃園站為中心，成為重點區域之一，桃園市交通警察大隊多次開會改善，確立「強化進場路線指引與管制、優化停車場進出與導引、調整離場主要路線」等目標，在各參與單位之協調及努力下，已在4月底完成相關改善工作。

警方表示，青埔各大賣場中，華泰名品城為開幕迄今時間最久、規模最大、停車空間最多的購物熱點，加上鄰近之置地廣場，每逢假日吸引大量消費者前往，為減輕對當地交通產生之衝擊，桃園市警察局自2023年春節後，積極協同桃園市交通局、華泰名品城及置地廣場，多次召開會議及現地會勘研擬改善方案，並以華泰名品城為改善之核心場域，

華泰名品城進場部分引導優先使用華泰三期停車場，以華泰名品大道外側車道作為等待進場之排隊動線，再依序引導至二期、一期停車場，若車輛仍持續增加，則引導顧客利用永信路、洽溪路作為進場替代路線，促使車流流動，避免影響賣場外之青埔路、高鐵北路及青昇路；華泰名品城亦優化停車付費系統，加速排隊車輛之進出，停車場剩餘車位也可在桃園市停車資訊系統中查詢，供顧客參考。離場部分因青昇路(華泰名品大道至高鐵北路)距離短，為避免壅塞回堵，華泰名品大道於例假日12至16時禁止右轉青昇路，引導車流左轉青埔路、領航北路離場。

此外，桃園市交通局針對周邊路口號誌及標線進行優化，搭配中壢警分局警力與華泰名品城聘請之義交，加強管制疏導車流，確保周邊道路有序不塞。桃園市警察局將持續協同桃園市政府交通局及相關賣場業者持續觀察交通狀況，滾動式調整及改善，促進交通順暢。