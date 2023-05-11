德國南部專責組裝賓士旗艦車款S-Class的廠區，週四（11日）發生槍擊案，至少2人死亡。警方發言人表示已逮捕1名涉嫌的53歲男子。德國槍枝管制法律已屬嚴格，此案令德國政府是否再修法拉高嚴管程度備感壓力。

德國之聲（DW）、路透社引述德國第一大報《畫報》（Bild）報導，案發地點位於德國南部城鎮辛德芬根（Sindelfingen）的賓士56號工廠（Factory 56），現場可見警力與急救人員到場處置。《畫報》引述警方發言人說法報導，經查1人死亡、1人重傷，事件背景、犯案動機尚未釐清，槍手已就逮。稍晚德新社（DPA）報導，重傷者不治死亡，這起事件的死者總計2人。推特有網友稱，兩名死者均為44歲。

Nach den Schüssen auf einem Werksgelände von #Mercedes-Benz in #Sindelfingen ist ein zweiter Mann gestorben. Beide Opfer sind 44 Jahre alt. Der festgenommene Verdächtige (53) solle zu Tat und Motiv vernommen werden. Zudem fänden zahlreiche Befragungen von Zeugen statt. https://t.co/jqdOwRChr5 pic.twitter.com/ftlbQegRD2 — EHA News - Deutsch (@eha_deutsch) May 11, 2023

當地時間週四上午7時45分（台灣時間下午3時45分）左右，56號工廠傳出多聲槍響。警方在上午接近9點鐘透過推特發文證實，已出動至辛德芬根賓士廠區執法，行動持續進行中，未提及傷亡情況。報案員工指稱，案發現場在賓士56號工廠廠區。

賓士公司已證實確有此事，但僅稱正與當局聯繫，未提細節，但強調員工人身安全是最優先考量。稍晚賓士聲明，1人已由警方拘押，案件相關人員為56號工廠的外部服務包商；廠區現已恢復安全，周邊居民與員工已無人身危險。

賓士「56號工廠」發生槍擊案，廠區外集結大批警力與救護人車。（美聯社）

斯圖加特檢方發言人說明，辛德芬根的賓士廠區當天上午發生槍擊事件，2人中槍受傷，其中1人當場喪命，重傷者後來不治死亡。初步調查顯示嫌犯單獨作案，並無廠外人士涉案。

報導稱，警方接獲緊急通報有槍擊案發生後大陣仗出動，派出特勤小組到場全面部署，包括2架直升機、多名急救醫師都在場待命，急救人員已於廠區搜尋有無其他傷者。稍晚警方又發文表示已拘押一名嫌犯。

賓士「56號工廠」傳出槍聲，警方大陣仗出動。

辛德芬根鎮位於斯圖加特（Stuttgart）西南方15公里處。「56號工廠」是賓士（Mercedes Ben）最先進的生產基地，斥資7.3億歐元興建而成，智慧科技與環保效能為最大特色，廠區員工多達3萬5000人。

德國近年槍擊案明顯增加，多數案件均與極端主義有關。今年3月北部漢堡市一處教會遭一名男子闖入開槍，6人喪命，此案令德國政府在槍枝管制層面備受壓力。2012年德國西部城鎮希爾登（Hilden）的3M廠區曾發生一起槍擊案，1死4傷。政府2020年起把特定大型彈匣列為違禁品，另對槍枝擁有人每5年查核一次持有條件是否合法。