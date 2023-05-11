德國南部專責組裝賓士旗艦車款S-Class的廠區，週四（11日）發生槍擊案，至少2人死亡。警方發言人表示已逮捕1名涉嫌的53歲男子。德國槍枝管制法律已屬嚴格，此案令德國政府是否再修法拉高嚴管程度備感壓力。
德國之聲（DW）、路透社引述德國第一大報《畫報》（Bild）報導，案發地點位於德國南部城鎮辛德芬根（Sindelfingen）的賓士56號工廠（Factory 56），現場可見警力與急救人員到場處置。《畫報》引述警方發言人說法報導，經查1人死亡、1人重傷，事件背景、犯案動機尚未釐清，槍手已就逮。稍晚德新社（DPA）報導，重傷者不治死亡，這起事件的死者總計2人。推特有網友稱，兩名死者均為44歲。
當地時間週四上午7時45分（台灣時間下午3時45分）左右，56號工廠傳出多聲槍響。警方在上午接近9點鐘透過推特發文證實，已出動至辛德芬根賓士廠區執法，行動持續進行中，未提及傷亡情況。報案員工指稱，案發現場在賓士56號工廠廠區。
賓士公司已證實確有此事，但僅稱正與當局聯繫，未提細節，但強調員工人身安全是最優先考量。稍晚賓士聲明，1人已由警方拘押，案件相關人員為56號工廠的外部服務包商；廠區現已恢復安全，周邊居民與員工已無人身危險。
斯圖加特檢方發言人說明，辛德芬根的賓士廠區當天上午發生槍擊事件，2人中槍受傷，其中1人當場喪命，重傷者後來不治死亡。初步調查顯示嫌犯單獨作案，並無廠外人士涉案。
報導稱，警方接獲緊急通報有槍擊案發生後大陣仗出動，派出特勤小組到場全面部署，包括2架直升機、多名急救醫師都在場待命，急救人員已於廠區搜尋有無其他傷者。稍晚警方又發文表示已拘押一名嫌犯。
辛德芬根鎮位於斯圖加特（Stuttgart）西南方15公里處。「56號工廠」是賓士（Mercedes Ben）最先進的生產基地，斥資7.3億歐元興建而成，智慧科技與環保效能為最大特色，廠區員工多達3萬5000人。
德國近年槍擊案明顯增加，多數案件均與極端主義有關。今年3月北部漢堡市一處教會遭一名男子闖入開槍，6人喪命，此案令德國政府在槍枝管制層面備受壓力。2012年德國西部城鎮希爾登（Hilden）的3M廠區曾發生一起槍擊案，1死4傷。政府2020年起把特定大型彈匣列為違禁品，另對槍枝擁有人每5年查核一次持有條件是否合法。
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