這個周末是母親節，打算怎樣慶祝？信誼基金會近日推出專家講座、親子戶外閱讀活動、室內繪本音樂會等親子活動，讓親子享受周末幸福時光。

信誼基金會5月7日已推出「信誼專家講堂」，由腦科學專家洪蘭教授主講「運動改變大腦，活躍孩子的人生」，沒參加實體講座的民眾可以在本周日（14日）回播截止日之前，上信誼網站https://bit.ly/3pqhbjG免費登錄收看。

「我愛你，從這裡一直到月亮，再────繞回來」（《猜猜我有多愛你》）、「哇！好大的蛋啊！可以煎一個跟月亮一樣大的荷包蛋」（《古利和古拉》）、「別看貓咪那個樣子，牠也喜歡看書呢」（《貓咪看家》）…。這些著名繪本裡的經典句子，本周六（5月13日）將一一出現在位於鶯歌新啟用的新北市美術館的草地上，與民眾互動；只要將立牌合照上傳FB或IG公開分享，就能免費帶走一本信誼基金會繪本，限量500本，送完為止。

中部親子則可以參與親子室內音樂饗宴。5月20日起至年底，信誼與國立台灣交響樂團合作，為4至8歲的幼童家庭，每月規劃1場以繪本故事為主軸的室內音樂會。首場是經典繪本《逃家小兔》，包括巴洛克時期作曲家鮑凱利尼的小步舞曲揭開序幕，李斯特的〈愛之夢〉、布拉姆斯〈搖籃曲〉、德佛札克〈母親教我的歌〉、克萊斯勒〈美麗的蘿絲瑪琳〉、艾爾加〈愛的禮讚〉等樂章。音樂會結束後，還可品嘗餐點。

活動資訊：

1，「新北市閱讀節閱讀遊樂園-在繪本裡遇見幸福」

時間：2023年5月13日（周六）11：00至18：00

地點：新北市美術館活力草地（新北市鶯歌區館前路300號）

2，親子音樂會「媽媽我愛妳—逃家小兔之繪本音樂會」

時間：2023年5月20日（周六）音樂會10：30至11：30 ；親子餐桌時光12：00至13：30

地點：台中中央書局三樓（台中市中區台灣大道235號）

詳見https://store.kimy.com.tw/familysquare/course/1731、https://www.facebook.com/centralbook.1927