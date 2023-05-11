宜蘭縣第二行政中心在2020年7月開工，原預計今年1月完工，但工程一再延宕，明年4月才可能完工，宜蘭縣議員呂惠卿今天（11日）質詢建設處時，指第二行政中心從開工的14.3億元，變成21.5億元，即使加上代辦國稅局2億元的工程費，也只是16億餘元，換言之經費暴增達5億元，縣府解釋，14.3億元指的是主體工程，而物價調整款是2億元，是依《採購法》規定指數調整追價。

第二行政中心位於五結鄉，位置接近羅東鎮，完工後進駐有羅東警分局、第二消防大隊、地政、戶政、國稅、地稅等機關，以改善羅東市中心舊空間，讓民眾洽公一元化。

但因工程進度落後，預計明年4月完工，今天宜蘭縣議員呂惠卿質詢建設處，指為何工程費用從14.3億元變成21.3億元，就算加上代辦國稅局的2億元工程費，原本的費用也是16億餘元，換算經費是暴增5億元之多。

呂惠卿表示，增加的經費不是5萬、500萬，而是5億，工程費增加的太過誇張，要求建設處詳列資料，釐清到底增加的5億元增加在哪裡？

建設處解釋，縣府負責款項總計18.8億，國稅局負擔2.6億，總工程計畫金額為21.5億，14.3億指的是主體工程金額，物價調整款約2億元，是依《採購法》規定按物價指數調整追價。

建設處表示，原定空調機電、室內裝修經費，是由未來進駐的各單位按照需求去施作，但考量提高整體工程品質，縣府協調後統一施工；空調機電是2億，室內裝修約1億。