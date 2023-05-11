三軍總醫院神經科醫師顏尚易日前被病患家屬要求開立「巴氏量表」，但經過他專業評估後拒絕開立，沒想到病患家屬竟然失控揮拳，消息曝光後，引發關注，胸腔科醫師蘇一峰也揭露了醫師開立巴氏量表後可能會碰到的問題，怒喊：「很多醫師恨透這個功德量表」。
本月8日一名患者家屬疑似因為經費問題，要求三總神經科主治醫師顏尚易開立巴氏量表，不過醫師認為患者的情況未達標準，雙方因此爆發激烈口角，患者家屬不斷拉扯醫師，甚至暴力揮拳，引來現場至少6名醫護人員上前制止。事後，醫師決定報警提告，該名病患家屬訊後也被依觸犯傷害、醫療法等罪嫌移送法辦。
對此，北市聯醫胸腔科醫師蘇一峰在個人臉書發文表示，醫師開立巴氏量表完全拿不到任何一毛錢，還得承擔巨大風險，「沒開要被揍，沒過會被揍，開了出事要被拘提！」他忍不住爆粗口，「X你的巴氏量表，很多醫師恨透這個功德量表！」
根據教育部健康照護產學合作中心指出，巴氏量表又稱「ADLs」，是日常生活功能的評估量表，主要用來測量病患的治療效果及退化情形，在申請外籍看護、長照計畫，以及臨床變化觀察時，都會需要此量表評估，當量表分數越低，就代表患者自主生活能力越低。簡單來說，巴氏量表就是用來判斷患者的生活能力，藉此向政府申請相關補助的證明文件。
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