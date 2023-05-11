美國媒體報導，英國已向烏克蘭提供多枚「暴風影」（Storm Shadow）匿蹤巡弋飛彈，這將能夠為烏軍在即將展開的反攻中對抗俄羅斯軍隊時，提供新的遠程打擊能力，可深入打擊烏東地區俄羅斯縱深的目標。

Britain has supplied Ukraine with long-range 'Storm Shadow' cruise missiles ahead of an expected counteroffensive, sources say https://t.co/tc4VP9A4BB — CNN (@CNN) May 11, 2023

據《CNN》11日報導，暴風影飛彈本身就是具備匿蹤能力的長程巡弋飛彈，由英國和法國聯合開發，通常從空中發射。射程超過250公里，僅略短於烏克蘭長期要求的美國製地對地陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）的297公里射程能力。。

Repost. A 250 (yellow) to 300 (blue) km radius applied from Odesa, Kherson, Orikhiv and Kramatorsk gives a rough indication of the reach of Storm Shadow missiles (export version), based on current frontlines. All sovereign Ukrainian territory can be reached with 300km range. pic.twitter.com/YtTjMnAQKV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 11, 2023

一位美國高級軍官表示：「這是一個真正改變遊戲規則的飛彈，從射程角度來看」並為基輔提供了自戰爭開始以來一直要求的能力。正如CNN報導的那樣，烏克蘭目前使用的美國提供武器的最大射程約為78公里（海馬斯的導引火箭彈）

掛載在飆風艦載型上的暴風影飛彈。（ MBDA / Thierry Wurtz）

隨著烏克蘭軍隊準備發起反攻，意圖收復該國東部和南部的克里姆林宮控制區域，飛彈的部署工作進行中。烏克蘭總澤倫斯基表示，他的國家在發起反攻之前仍然需要「多一點時間」，以便讓一些承諾的西方軍事援助抵達該國。

本月初，英國政府歡迎有意願代購「遠程打擊」火箭或飛彈的機構在5月4日前提交意向，潛在武器供應商將在一個月後收到聯繫，這一次通知明定了「射程100至300公里的飛彈或火箭；陸地、海上或空中發射；彈頭載荷20-490公斤。」

美國官員一再強調他們將「持續支持烏克蘭，無論需要多長時間」，並提供價值數十億美元的裝備。然而，這個陷入困境的國家繼續要求更多援助以對抗俄羅斯軍事力量，包括像ATACMS這樣的射程更遠的飛彈。

然而，美國在過去一年對於向烏克蘭提供可能幫助他們打擊俄羅斯領土內目標的武器持謹慎態度。美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）在去年8月時向記者表示，他們評估烏克蘭「目前不需要ATACMS對當前戰鬥直接相關的目標進行打擊」。