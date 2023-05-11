由台灣女子職業高協(TLPGA)與日本女子職業高協(JLPGA)共同主辦的2023中國信託女子公開賽- JLPGA巡迴特別錦標賽，今天在東方球場順利完成第一回合競技，今年加入中國信託女子高爾夫之星行列的吳佳晏，一路保持在領先群裡，可惜最後一洞開球失擊右拉，球卡在樹上，只能罰桿續打最後以柏忌收尾。無獨有偶地日本選手小瀧水音也在她的最後一洞因為果嶺上三推桿吞柏忌，退回並列領先。倒是曾彩晴最後一洞推進12呎博蒂，也以69桿完賽，三人暫時並列第一。

這場比賽是日本LPGA次級巡迴賽首次在日本國外進行賽事，東方球場的設定頗有難度，尤其果嶺上的判讀，不僅讓遠道而來的日本選手感到挑戰，台灣女將也覺得要抓博蒂沒那麼容易。旅日年輕好手吳佳晏對於今天繳出69桿覺得滿意，她笑說 : 「去日本很久沒打出6字頭的成績了。」今天她的鐵桿攻上15個果嶺，推桿29推都還算不錯，但是鐵桿可以再敢打一點，明後兩天會做一些修正，她表示，本週果嶺不好打，旗位放得有點難，推桿的判讀不容易。

至於木桿開球只有最後一洞發生失誤，「那洞開球失誤打到球道右邊的樹上沒掉下來，球找到也確認過，但沒辦法上去打，只能罰一桿在樹下拋球，最後是柏忌收尾。」首日成績也從 -4退到 -3。

吳佳晏讓出領先位置時，日本的小瀧水音剛好在第八洞推進12呎博蒂，取而代之，不過她也沒領先太久，稍後就在第九洞果嶺上三推桿吞柏忌，退回並列領先。小瀧水音表示，能夠在比賽中並列領先感到很開心，就是最後一洞的柏忌實在太可惜了。今天她在第十五洞從88碼外短切直接進洞打下老鷹，另外還抓了5個博蒂，但也出現4個柏忌。小瀧說 : 「這回合雖有兩個洞出現三推桿，但整體表現還不錯，東方球場的草跟日本的不太一樣，但我很喜歡這座球場，接下來就繼續照著自己的策略，努力打出低於標準桿的成績。目標是每回合都能賺3桿，還有兩回合要努力，現在還沒想冠軍的事。」

較晚出發的曾彩晴，今天也抓下6隻小鳥，但有3個柏忌，她在最後一洞推進12呎博蒂推桿加入並列領先的行列。她表示，今天木桿有幾個小失誤，但自己知道原因，也在比賽中陸續修正。明天第二回合她將在領先組和吳佳晏、小瀧水音同組競桿，曾彩晴表示，不會想太多，就正常照自己的節奏打。去年她贏得聲寶女子公開賽冠軍時已經打過領先組，應該可以適應。

除了3名並列領先者，第一回合劉嬿、張雅淳和日本的常文惠、荒川侑奈、篠崎愛5個人都打出70桿，暫時並列第四，劉嬿和張雅淳今天都打下3個博蒂、1個柏忌，劉嬿指出這回合沒有太多靠近洞口的博蒂機會，大多是5步之外，接下來兩天鐵桿要加油，這個成績她覺得滿意，去年參賽時第一回合都打不太好，這場比賽有不錯的開始。張雅淳則說，鐵桿的控制要再好一點，今天好幾洞都是6到8步下坡的推桿，大多只能保Par了，不過還有兩天可以努力，慢慢來。

台灣女將洪玉霖和中國信託銀行贊助的彭婕今天同以71桿並列第九名。衛冕的安禾佑花了73桿，暫時並列十九名。參賽的業餘選手中，第一回合以陳襄打出73桿較佳，暫居業餘第一。