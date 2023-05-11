雙和醫院副院長劉燦宏醫師示範是否肌少症的自我測量，利用雙手在小腿最胖部份環扣。（新北市社會局提供）

新北市社會局今與揚生慈善基金會共同舉辦熟齡族的心靈饗宴「春聚」，吸引800多位長者參加。與會的雙和醫院副院長、醫師劉燦宏，以「提升肌力、遠離疼痛」為題，提醒60歲以上長者不要隨便減重，因為可能不是減到脂肪，而是減到肌肉，建議三餐飲食要「豆魚蛋肉一掌心」的份量。

劉燦宏醫師表示，老人有十大常見症狀，包含肌少症、骨質疏鬆、退化性關節炎、老年憂鬱等。他以自己的父親為例，在寒流中竟然沒蓋被子，因為家人買了厚重棉被，但溜下去他無力拉上來，因為父親三餐習慣青菜小粥，加個豆腐乳，缺少蛋白質攝取，久而久之便產生肌少症，造成肌肉無力。

劉燦宏醫師提供長者一個簡易的自我測量，利用雙手在小腿最胖部份環扣，如果完全扣住甚至還有空隙，代表肌少症；而要減少肌少症，建議三餐飲食要「豆魚蛋肉一掌心」的份量，外加運動必須有速度和強度，最好到酸、喘、發汗的程度。他強調肌耐力是用進廢退，因此必須時常運動練習。

出席活動的新北市副市長劉和然表示，新北市老年人口已經超過69萬人，占比超過17％，市府長期推動動健康，與揚生慈善基金會共同推動自癒力，透過飲食、運動、習慣外加人際關係，期許每人老後都有個優雅的晚美人生。

社會局副局長吳淑芳表示，為活躍老化及健康老化，新北市推動健康七力，培訓種子教師，辦理銀色奇肌班課程，深入各社區照顧關懷據點和銀髮俱樂部帶領長輩一起動健康。