民進黨提名的總統參選人、副總統賴清德近期積極爭取年輕選票，文化總會舉辦2023年「來去總統府住一晚」，昨( 10 日)釋出宣傳影片，賴清德與桃園雲豹隊的「魔獸」霍華德同框宣傳。對此，台北市議員侯漢廷今表示，賴清德過去擔任行政院長期間，編列10億預算給東京奧運，結果卻是讓選手搭經濟艙，而民進黨執政蓋的新竹棒球場，底下是垃圾場害球員受傷，「經濟艙」跟「垃圾場」這就是民進黨體育政策。

文總的影片中，賴清德與魔獸一搭一唱，宣傳「來去總統府住一晚」的活動，邀請全球的旅客踴躍投件，還聊及台南夜市和台灣小吃。

侯漢廷今在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，政治人物當然都想蹭體育明星，但真正該檢視的是賴清德過去執政時，推動哪些體育政策，因為想拍影片、拍照，只要有付錢都可以，在這些活動中更應該關注對台灣體育員的實際幫助和發展。他也質疑，賴清德不幫台灣運動員，反而去找魔獸，也是本末倒置。

侯漢廷也舉出，賴清德 2017 至 2018 年擔任行政院長時，針對 2020 年東京奧運編列 10 億元的預算，結果大家都只記得中華隊的選手要搭經濟艙去日本，回台灣隔離也只能吃泡麵、拿到一條毛巾，待遇相當差，「這就是民進黨對待體育選手的實際狀況」。

2021年東京奧運，台灣代表隊以包機模式出發前往日本，卻爆出安排選手搭經濟艙的爭議，這一舉動令「世界球后」戴資穎都感到相當意外。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

侯漢廷直言，民進黨執政這幾年的體育政策、體育成果，就是讓奧運選手坐經濟艙，新竹棒球場底下是垃圾場，害選手受傷，這就是民進黨的體育政策，再去蹭其實意義跟幫助都不大。