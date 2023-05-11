民進黨立委林宜瑾胞弟林昱仲遭控疑因喬人事不成，9日打電話咆哮台南市政府環保局一名女員工，國民黨議員林燕祝昨天在市議會針對此事質詢環保局，民進黨台南市黨部表示，林昱仲今天中午已辭去市黨部評委召集人職務，並為個人修養不足，向社會大眾致歉。

林昱仲遭民代爆料指其疑因安排莊姓女友人進入南市環保局長室擔任祕書不成，9日上午打電話以髒話飆罵一名環保局女員工，消息曝光後引發軒然大波，該名女員工還在臉書委屈陳訴「我只想好好過日子，只想不委屈」。

由於林昱仲目前為民進黨台南市黨部評委召集人，民進黨台南市黨部指出，林昱仲今天到市黨部發表聲明辭去評委召集人，且為個人修養不足，造成社會紛擾，向社會大眾致歉。

南市黨部主委潘新傳雖予以慰留，但林昱仲辭意甚堅，認為因其個人因素造成他人不快，引起社會紛擾，連帶導致民進黨聲譽受損，內心深感不安，所以決定辭去評委召集人，以示負責。

林昱仲昔日曾在環保局擔任機要祕書，他受訪強調，整起事件肇因他語氣不好，他已向當事人當面致歉，也澄清自己並非為了喬人事不成，而飆罵昔日老同事，但對於自己講話不脫三字經，造成對方不舒服，他也深感抱歉。

林昱仲說，在這次事件中發現自己仍有許多需要學習、改進之處，更沒有立場去評議其他同志，所以決定辭去評委召集人，以示負責。