中天新聞台自2020年底遭NCC通傳會撤照關台後，針對遭裁罰事項提出申訴抗告，至今已讓NCC吞下超過10連敗。最關鍵的換照案10日判決出爐，台北高等行政法院裁決NCC敗訴。國民黨立委鄭麗文今(11日)發文強調，NCC再次被法院認證違法亂紀，還被北高行指出用2020額外修正的換照評分表，判定不容許取代原有評分標準。質疑NCC已成政治打手，未來中天能否回歸52頻道，仍是同一批委員審查，難免讓人懷疑會再被阻擋？

「NCC吞下第10連敗！法院第10次證實NCC違法亂紀！」鄭麗文提到，想必中天換照爭議大家都記憶猶新，當年中天火速被撤照關台，NCC卻提不出合理理由及審查依據！北高行也指出：NCC最初的換照評分標準始於2016年，2018年2月8日修正申設辦法評分基準，但是審查中天換照案時，根本沒有使用2018年的版本，反而用2020年11月11日另行通過的換照評分表，法院認為此屬於額外的修正規則，不容許取代評分標準。

鄭麗文痛批，NCC竟然一再漠視法規，針對「異己」隨意裁罰，讓自己變黨的東廠！更不惜逼迫中天關台，這種行徑早已失去任何獨立機關應有的資格！更何況，NCC的決定屢次因程序錯誤被法院駁回、處分撤銷，讓人更加質疑公正性！這樣的機關還有什麼信用？蔡政府下的NCC早就已經變成政治打手，實在愧對獨立機關的責任！

鄭麗文強調，更不要說，法院10日雖然撤銷NCC對中天的處分，如果未來判決確定，中天能不能回歸52頻道，還是需要NCC依照2018年修正後評分基準，再開委員會審議，但是目前NCC都還是同一批審查委員，這樣也不免讓人懷疑會不會讓中天再一次被阻擋？「說實話，党不喜歡？」

鄭麗文直言，況且比起中天堅守公平正義、揭發不公不義，鏡電視黑箱爭議不斷，NCC卻是一路護航到底，簡直寬宏大量！NCC攻擊反對聲音的新聞台、讓媒體變成一言堂，一路上風波不斷，而列為被告的陳耀祥主委還不出來道歉、說明，並下台嗎？都不用負起政治責任？