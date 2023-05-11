苗栗縣前縣長徐耀昌國民黨初選提名，11日下午在頭份市舉辦造勢。（徐功凡提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣前縣長徐耀昌國民黨初選提名，11日下午在頭份市舉辦造勢，苗栗縣長鍾東錦與徐耀昌感謝鄉親支持。（徐功凡提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣前縣長徐耀昌參加國民黨立委初選，11日下午在頭份市舉辦知性之旅感恩會，苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣議會副議長張淑芬等多名民意代表到場，並有千名鄉親前往力挺，鍾東錦表示，很久沒看到這麼熱鬧的場合，象徵徐前縣長人氣旺盛，一定能夠團結藍軍士氣，也呼籲苗栗鄉親「大團結支持徐耀昌」。

苗栗縣議會副議長張淑芬表示，去年縣市長選戰，在老縣長徐耀昌的大力協助下，順利交棒給鍾縣長，期望徐耀昌再接再厲，再次挺身而出，為鄉親打拚，爭取苗栗第2選區立委席次，憑藉著他以往經驗和中央人脈，一定可以為苗栗帶來更多建設與發展，呼籲鄉親接到民調電話時說出「唯一支持徐耀昌」，讓徐前縣長可以順利贏得國民黨民調初選。

鍾東錦致詞時首先感謝鄉親支持，讓他在苗栗縣長選戰中，不但贏得勝選，從南庄鄉到頭份市的中港溪地區，每一個里的票數都順利贏過對手，不過，擔任縣長短短5個多月來，發現縣政府要推動許多重大政策的前提，都必須要有中央預算支持，尤其苗栗縣目前正處於產業轉型、發展智慧城市的關鍵階段，唯有借重徐前縣長30多年的政壇經驗，才能讓中央和地方無縫接軌，讓苗栗大步向前邁進，讓鄉親擁有更多的福利。

看到那麼多頭份鄉親到場加油打氣，徐耀昌備感窩心地表示，感謝大家多年的支持，原本打算退休之後，陪著太太蔡麗卿過著平常生活，但最近幾個月走訪各鄉鎮市，聽到許多民眾憂心忡忡地表示，苗栗縣目前正在跟時間賽跑，還有許多地方建設，需要他協助，加上自己擔任縣長期間，深深感受到空有滿腹理想與規劃，卻沒有經費實行的無力感，因此，經過鍾東錦與縣議長李文斌等人勸進，決定再次披上戰袍，為苗栗、為鄉親再拚一次。