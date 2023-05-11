每個人睡覺時難免讓棉被沾染上自己的氣味。一位和16歲妹妹一起睡覺的哥哥發現，最近棉被開始飄散一種不是血味、類似前列腺液的腥味，且明明妹妹的經期也還沒來，讓他好奇妹妹是不是自己偷偷在房間DIY。不過許多網友發現，他竟然會計算妹妹的經期，讓許多人直呼「你為什麼要記自己妹妹的經期？」

原PO在Dcard發文表示，近日他和妹妹一起睡的被子開始飄散腥味，「有點像是前列腺那股味兒…也不是血味，而且她月經應該是下禮拜才來」，他因此懷疑妹妹可能在房間偷偷DIY；原PO提到，由於他和妹妹的房間沒有窗戶，那股味道越來越重，讓原PO相當好奇，「她沒感覺嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「我連老婆的經期都不太記了，你為什麼要記自己妹妹的經期」、「什麼樣的哥哥會記自己妹妹的經期？」、「等等你們的被子？跟你妹蓋同一條被子？！你確定那個腥味不是你的嗎？你為什麼要誣賴你妹？還是那是你們的液體混合物？！交代清楚啊，我今天網路用量還夠，不要跑」。

對此，原PO回應，由於家裡很窮所以才會跟妹妹同床共被，計算妹妹的經期則是因為他有時候會煮紅糖薑茶給妹妹喝，並非是他和妹妹有什麼不能說的秘密。