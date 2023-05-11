知名髮型設計師Allan斥資500萬，在東區開美髮沙龍店，他也發揮在業界的人脈，網羅不少演藝圈好友投資，其中粿粿、范姜彥豐更是該店的股東之一。10日髮廊舉辦開幕活動，夫妻倆受訪時坦言，沒有思考太久就決定入股，而兩人在金錢上也很少發生爭執，但粿粿自爆，只有一點會讓老公不開心，「因為我很愛睡覺，他覺得應該要有效利用時間，我比較沒有時間觀念，現在就會先約好一個時間，我就盡量努力起床！」

粿粿和范姜彥豐去年8月迎來女兒「小粿醬」，正式升格為新手爸媽，粿粿表示：「現在真的不是只要照顧自己就好了，雖然心情上多了擔心但同時也多了一份開心，目前覺得最困難的是時間不夠用，要去努力找到家庭適合的節奏，要更有效的利用時間！」范姜彥豐則說：「最大的感受就是時間過很快，感覺寶寶才剛出生沒幾天，現在已經8個月大，很多事情我們跟寶寶都是第一次，都是一種不同的體驗。」

粿粿還不忘誇讚「小粿醬」是超級貼心的寶寶，從月子中心回家後，晚上幾乎都一覺到天亮，所以他們都不會刻意分配時間守夜，范姜彥豐更是早就做好睡不飽的準備，提前打好預防針。被問到是否會想生第二胎？粿粿表示：「我們也還在摸索，現在想這個可能還太早，不會懵懵懂懂又生一個，一切順其自然！」現在兩人除了是新手爸媽，更成為合夥人，共同經營美髮店，希望將自己對美的堅持，推廣給所有客人。

被問到為何想投資美髮店，兩人表示：「我們已經找Allan用了很久的頭髮，對他的技術很有信心，而且知道彼此都是獅子座，對於美感的標準都很堅持，同時剛好對美髮領域也有興趣，所以才投資，希望大家進我們的店都能美美的出來。」