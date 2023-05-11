疾管署發布全台第三例、今年首例H1N2v（豬流感）病例，確診的10多歲青少女已康復，唯追其接觸史，雖她家中從事畜牧業，同住3名家人未有類流感症狀，檢驗也未發現H1N2v病毒；離奇的是農政單位自病例接觸的養豬場採集檢體，也未檢出H1N2流感病毒，其感染源成謎。

該名個案於3月13日出現發燒、鼻塞、肌肉酸痛等症狀，經診治就醫並開立流感抗病毒藥劑，目前已康復。衛生局長曾梓展說明，該名個案目前已康復，無傳染他人風險，請民眾無須恐慌。

經調查，該名個案無境外活動史、確診個案接觸史，只有豬隻接觸史，經匡列接觸者3人，皆未有類流感症狀，檢驗也未發現H1N2v病毒；另農政單位自病例接觸的養豬場採集檢體，未檢出H1N2流感病毒，尚無法研判其關聯性。

根據疾管署資料，台灣首例及第2例H1N2v流感病毒案例分別為前（2021）年4月及去（2022

）年10月檢出，皆為住在中部之未滿10歲女童，家中皆從事禽畜養殖業，惟前2案與本案並非住在相同縣市，且3案之養殖場位置、飼料與豬隻來源、運送車輛行走路徑等皆不相同，研判3案無關聯性。

曾梓展強調，H1N2v病毒是新型A型流感，為第5類法定傳染病，症狀包含發燒、咳嗽、流鼻水、打噴嚏、肌肉痠痛、頭痛或極度倦怠感，少數個案甚至會有嚴重併發症，出現急性呼吸窘迫症候群、敗血性休克及多重器官衰竭。

衛生局呼籲，預防新型A型流感方法，請遵守「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其它禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠場所。