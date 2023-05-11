警方於曾嫌所駕駛車上當場起獲海洛因2包（毛重2.4公克）安非他命1包（毛重0.9公克）、鼠尾草1包（毛重274公克）分裝袋、磅秤及棍棒1支、辣椒水1瓶等違禁物。（圖／警方提供）

警方於曾嫌所駕駛車上當場起獲海洛因2包（毛重2.4公克）安非他命1包（毛重0.9公克）、鼠尾草1包（毛重274公克）分裝袋、磅秤及棍棒1支、辣椒水1瓶等違禁物。（圖／警方提供）

新北市1名曾姓毒品通緝犯經常出沒於雙北地區一帶販毒，台北市北投分局於5月9日掌握曾嫌作息及落腳處後，隨即拂曉出擊至土城區一帶埋伏，趁曾嫌開車停等紅燈之際上前夾擊，曾嫌不願下車並倒車欲衝撞員警車輛，警方立即使用警械，開槍制止，並將曾嫌拉出車外制伏逮捕。

北投警圍捕毒品要犯遭反抗 倒車衝撞員警開槍制止

警方表示，北投分局於5月9日獲報指稱曾姓毒品通緝犯出沒於雙北地區一帶販毒，且該犯嫌曾因隨身攜有槍械遭北投分局查獲移送，據報於被查緝時如遇危險或逮捕過程隨時準備駁火逃亡。

警方獲報後不敢大意，即刻成立專案小組，掌握曾嫌作息及落腳處後，隨即拂曉出擊至土城區一帶埋伏，並於土城區中華路一段發現曾嫌所使用車輛，趁曾嫌行駛至狹小巷道等待紅綠燈之際，專案人員隨即以車輛上前夾擊，喝令曾嫌下車，過程中曾嫌反抗不願下車，並倒車欲衝撞員警車輛，員警見狀立即使用警械，開槍制止，並於曾嫌就範後，將渠拉出車外制伏逮捕。

警方於曾嫌所駕駛車上當場起獲海洛因2包（毛重2.4公克）安非他命1包（毛重0.9公克）、鼠尾草1包（毛重274公克）分裝袋、磅秤及棍棒1支、辣椒水1瓶等違禁物。本案犯嫌於詢後將依毒品通緝、違反毒品防制條例罪移送新北地檢署偵辦。

北投分局表示，對於人民安全相當重視，接獲線報後馬上派員到場處理，也呼籲民眾如有相關犯罪情報線索，均可與警察單位聯繫，發揮警民合作力量，共同打擊犯罪，維持社會治安。