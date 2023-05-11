西班牙吉他大師帕博羅．塞恩斯-維耶加斯分享，他的人生有很多挫敗經驗，這些都成為他的養分。（李欣恬攝）

西班牙吉他大師帕博羅．塞恩斯-維耶加斯自2016年開始，發起「音樂無國界計畫」，在美國墨西哥與聖地牙哥交界地區，為貧窮孩童們說故事、彈吉他，分享音樂的美好，他表示，因為如此，他成為一名說故事的人。（新象藝術提供）

西班牙吉他大師帕博羅．塞恩斯-維耶加斯現人已抵台，準備本周末開始在台巡演的音樂會。他自2016年開始，發起「音樂無國界計畫」，在美國墨西哥與聖地牙哥交界地區，為貧窮孩童們說故事、彈吉他，分享音樂的美好，他表示，因為如此，他成為一名說故事的人。

維耶加斯表示，「不管是在紐約卡內基廳演奏，或是為老人、孩童演奏，這都是作為一個音樂家的責任和使命，也讓我的音樂之旅更豐富，我知道這些音樂內容會在孩子們心裡留下很久的印象。」

為別人演奏音樂、說故事，維耶加斯其實也是一名有故事的人，他表示，人生中遇到的挫敗比順境多，但這些都成為他的養分，「我在19歲的時候想要尋找經紀人，想好好發展我的音樂工作，但是到處碰壁，直到29歲，才真正找到願意和我合作的經紀人，讓我有機會到處演奏。」

維耶加斯表示，「挫敗是人生必經之路，也是成長的一部分，不管發生什麼事情，我都會一路往我的目標前進，而音樂家追藝的道路永無止境，作為音樂家和藝術家，本身就是一段永不停止的追尋。」

維耶加斯認為，演奏吉他，也映照了他的本心，「吉他是我的鏡子。周圍的環境如何考驗藝術家，而藝術家要如何有毅力地走下去，特別是這樣的過程，也呈現了內心情感，音樂詮釋上的深度，也從這些挫折和人生上經驗而來。我擁抱不同階段的我，也很滿意現在的模樣。」

維耶加斯的演奏曾獲國際媒體讚賞為「西班牙文化傳播的使者」，此外，美國音樂娛樂雜誌《告示牌》也讚譽他「堪稱西班牙吉他的國際大使」。

二度來台，他為聽眾精選一連串經典曲目，他從最近一張專輯擷選而來，都是他從小聆賞大師作品、彈奏等非常喜愛的曲目，也具有西班牙標地性的經典。

內容包括多位重要的西班牙作曲家，如作曲家羅德里哥，具吉普賽風情的樂曲，以及有「吉他蕭邦」之稱的泰雷加，還有阿爾班尼士的作品。

他表示，在這次的曲目，可從中發掘三種音樂元素，包括弗朗明哥音樂，是從地面上來的，舞者以腳踏地板，第二種是西班牙民謠，如同在空中的韻律，第三則是有歌手歌唱，唱出愛情或哀傷、失落、背叛等情愫。

音樂會5月13日在台中國家歌劇院中劇院、14到高雄衛武營音樂廳登場，17日再回到台北國家音樂廳。