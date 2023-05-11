中油強調，對此案，經濟部已召開多次檢討會，檢討人為疏失，並研議對設備供應商、代檢機構求償，同時要求中油啟動改善措施。

中油去年10月27日火警事故後，外部調查委託單位包括，MS管線及Flare管線破損分析委由金屬工業研究發展中心辦理，E-3004空氣冷卻器破損分析委由工業技術研究院辦理，火災事故原因調查報告委由財團法人中華民國消防技術顧問基金會辦理，火警事故調查分析工作報告委由國立高雄科技大學辦理。

中油指出，經第三公證單位取樣現場管線及設備檢驗、調閱火災發生前、後之壓力及溫度變化等資料，並多次邀集外部專家學者共同討論，判定本次事故主因為E-3004空氣冷卻器集管箱破裂洩漏氫氣立即引燃引發火警，致現場火勢燃燒波及鄰近設備及鋼構，斷裂後鋼構由高處掉落撞擊Flare管線表面，造成管線局部凹陷變形與破管現象，另MS管線因火場高溫導致強度大幅下降開始膨脹，接著膨脹部位管壁變薄至無法承受管內部蒸氣高壓，進而造成MS管線破裂。

事發之後，經濟部相當重視與關心，王美花部長、曾文生次長多次召開檢討會議，除要求台灣中油檢討疏失外，也應研擬改善措施，從設備面、制度面及執行面提升設備品質，如將E-3004空氣冷卻器相關設備材質由雙相不鏽鋼提升為鎳合金825，集管箱設置應變規即時監控等，並修訂相關標準作業程序及對員工進行完整的教育訓練，台灣中油同時將研議向設備供應商及代檢機構求償，待收集相關資料後，也將於法律時限內提出民事訴追。