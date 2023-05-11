退役NBA球星艾佛森（Allen Iverson）訪台，對於籃球場上的回憶，他透露自己的偶像是喬丹（Michael Jordan），不過自己在身材、球技及影響力等很接近，但還沒達到喬神的地位，已故的球星Kobe布萊恩（Kobe Bryant）則是最接近喬丹的那個男人。

艾佛森表示：「我的偶像是喬丹，打球以來毫無疑問我也是想成為像喬丹那樣等級的球星，不論是韌性、球技及影響力，我也想像他一樣成為主宰一切的那個人，在球迷心中有難以抹滅、撼動的崇高地位，不過我身材沒喬丹高大，還有很多方面很難追上他，我認為Kobe是最接近喬丹的人。」

至於下一個A.I.是誰，艾佛森認為，其實很難挑選單一位球員來取代，「效力獨行俠的厄文（Kyrie Irving）、勇士隊柯瑞（Stephen Curry）等現役好手，雖然都是後衛，但大家身材、球風、擅長的技巧、心理素質等綜合起來都各有特色，但硬要挑一個人倒是沒人可以像我一樣，而是綜合起來之後的特點。」

成為NBA傳奇球星之一，艾佛森坦言很感謝老天爺給他天賦和機會，還有獲得明星賽、MVP等榮耀，對他都是很棒的收穫，而場上場下他都努力保持自我本色，對於籃球生涯獲得的一切，他都很感恩。