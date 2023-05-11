新竹老爺賦予百年風城新玩法，入住新竹老爺酒店搭配老爺式旅行，每人每晚2144元起，平日再升等家庭客房。（老爺酒店集團提供）

老爺酒店集團攜手金曲獎最佳客語專輯得主黃子軒、霞海城隍廟管理人陳文文等8位名人，共同規劃專屬私房遊程。（老爺酒店集團提供）

台中大毅老爺涵蓋美學、藝文、歷史、文創、手作的旅行遊程，雙人含早餐每晚最低3888元起，專案加贈旅人背包。（老爺酒店集團提供）

為刺激疫後的國旅市場，老爺酒店集團挾其在台北中南東擁有10家酒店據點的優勢，推出結合美食、文化走讀與歷史巡禮的「老爺式行旅」企劃。今年特別以「城市逆行」為題，攜手金曲獎最佳客語專輯得主 黃子軒 、台南全美戲院第三代 吳堉田 等8位在地知名人士，以引路人的角色，帶領民眾「身」入台灣各地，體驗兼具深度人文與趣味感動的私房遊程。住宿搭配獨家旅程，雙人成行每晚最低2699元起，等於每人住宿家遊玩最低1350元起，加贈限量地景刮畫。

「老爺式行旅」企劃去年推出迄今，以認識深度與廣度不同面相的台灣為訴求，受到不少旅人喜愛。老爺酒店集團執行長沈方正表示：「回顧三年疫情帶來的不確定性及惶恐，社會大眾仍以無懼且充滿活力的態度面對，這種不向現實妥協、勇於創新的精神，就像另類的叛逆精神。」2023年適逢國境開放首年，「老爺式行旅」將主題命名為「城市逆行計劃」，以叛逆的角度出發，攜手8名引路名人，透過他們的城市生活經驗與故事，共同策劃8條獨家遊城路線。

遊城路線包含霞海城隍廟第六代管理人 陳文文推薦的大稻埕巡禮、小智研發執行長暨創辦人 黃謙智企畫的南港循環永續及茶鄉文化之旅、北投文史工作者 楊燁規劃的北投散策、金曲獎最佳客語專輯得主 黃子軒以客家元素出發，賦予百年風城新玩法、素有「旅店中美術館」之稱的台中大毅老爺行旅，則是攜手「小路映画」的黃米露，共推涵蓋美學、藝文、歷史、文創、手作的老爺式旅行遊程；台南老爺行旅則與全美戲院第三代吳堉田攜手，規劃出具時空封存感的新舊融合遊程；熱愛溫泉旅行的旅人，則可選擇度假氛圍滿點的宜蘭礁溪老爺酒店或台東知本老爺酒店，礁溪老爺酒店與「金魚。厝邊」主理人彭仁鴻合作，共同探訪擁有「開蘭第一城」美譽的頭城鎮；台東知本老爺酒店則與在地畫家孫傳莉合作，以在地農產、舊建築說一段移居台東的故事。

其中金曲獎最佳客語專輯得主 黃子軒以在地人的視角，分享他眼中好玩又有趣的新竹，他爆料製作《紅衣小女孩》的瀚草影視文化總經理湯昇榮第一次到百年歷史的東門市場，他看到歷史感十足的東門市場直言這個地方好有故事感，很適合拍片，黃子軒馬上問那要不要在這裡拍《紅衣小女孩》第2集？湯昇榮怕靈異故事會影響東門市場的觀光，笑說這次先不要。此外，藝人荒山亮、陳竹昇、黃連煜、王治平等藝人到訪東門市場，都對東門市場融合古今、新舊交融的獨特韻味印象深刻，徹底翻轉新竹景點沙漠的刻板印象。

執行長沈方正也透露每個獨家的旅程自己都很喜歡，像是台東知本和台南，都是自己生活的場域，甚至自己每個月都會去一趟大稻埕，如果一定要推薦一個行程，那他會選新竹老爺酒店搭配的行程，新竹是台灣歷史悠久的老城，因為科技園區的進駐，很少人真正懂得怎麼玩新竹。新竹達人介紹的舊城區路線圍繞在城隍廟周邊，除了交通方便，也不會太難找，匯聚不少好吃好玩的店面。此外，竹東的關東市場腹地廣大，美食種類豐富，透過達人的推薦會翻轉ㄧ般人對新竹的既定印象。

歷經3年疫情，今年恰逢國旅開放第一年，執行長坦言4月份起，國內各旅遊地人數下降明顯，有預算的民眾大都會選擇出國玩，加上國內外商務客市場萎縮，今年國旅市場前景還是不明朗。也由於疫情3年期間，很多人無法出國玩，乾脆選擇國旅，國內能玩的地方都去過了，會選擇國旅的人自然下降。所以老爺集團這次新推的城市旅遊以深度探訪為主，提供民眾一些新的旅程和方式，希望拉抬國旅市場。即日起「老爺式旅行」專案於品牌官網獨家販售。