義大利北部大城米蘭週四（11日）市中心傳出爆炸巨響，多輛汽車陷入火海，大量濃煙竄向天空，景象駭人。消防當局說明，初步統計1人受傷，目前尚未接獲任何人員死亡的通報。有媒體稱，傷者至少4人。

路透社引述義大利媒體報導，這起爆炸疑似起因於一輛運送氧氣瓶的貨車。當地媒體SkyTG24電視台畫面顯示，爆炸地點位於米蘭市中心的羅馬門（Porta Romana）一帶，消防隊獲報後火速到場處置，滾滾濃煙直衝雲霄，火光肉眼可見。著火的汽車火勢迅速撲滅，但透過周邊建物的玻璃窗仍可見到濃煙不斷竄升。

Several vehicles are in flames in the center of Milan in northern Italy after an explosion, possibly coming from a van full of oxygen bottles #Milano#Italy #BreakingNEWS pic.twitter.com/h01NOJ9uKH — D® Phil (@philabouzeid) May 11, 2023

İtalya'nın Milano kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi pic.twitter.com/UrYNHv4icW — Politic Türk (@politicturk) May 11, 2023

米蘭市中心鬧區發生爆炸，一棟受到波及的建物失火冒煙。（美聯社）

米蘭市中心一處街道發生爆炸，波及周邊建物車輛，大批消防隊員到場投入滅火作業。（美聯社）

美聯社報導，目擊者通報，當地時間上午11時45分，市區傳出一聲巨大爆炸聲響。當地一所護理學校、多棟公寓大樓、一處托兒所均緊急疏散人員。火勢除了延燒到周邊車輛，還波及一棟建物的正面部位。據SkyTG24電視台報導，傷者因吸入濃煙受傷。事發地點街道兩旁停滿汽車，其中多輛明顯毀損。

歐洲新聞台（Euronews）報導，現場畫面顯示，事發地點位於米蘭市區一條街上兩棟建物之間，其中一棟是藥局，街上的汽車、摩托車都遭到波及。義大利媒體稱，一輛運送氧氣瓶的貨車失火之後隨即發生爆炸。

歐洲新聞台派駐米蘭的記者表示，當局接獲通報傷者4人，現場已拉起封鎖警戒線。義大利安莎通訊社（ANSA）稱，消防局與警方初步掌握資訊，運送氧氣瓶的貨車引發爆炸的原因可能是車輛故障問題。