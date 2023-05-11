大陸女星毛曉彤畢業於中央戲劇學院，擁有甜美臉蛋和精湛演技，因演出《神鵰俠侶》中的郭芙走進大眾視野，之後陸續出演《微微一笑很傾城》、《錦繡未央》等作品被觀眾記住，近日她與男星陳曉主演的電視劇《雲襄傳》正在熱播，劇中毛曉彤看起來有些不同，讓網友猜測是否醫美過頭，對此毛曉彤也回應了。

古裝劇《雲襄傳》由陳曉和毛曉彤主演，毛曉彤在片中飾演帥氣女俠，不過似乎因為妝容問題，毛曉彤的五官看起來有些不自然，因此被部份觀眾猜測醫美打針過量；毛曉彤今（11日）曬出拍戲時的花絮，透露造型師會把頭髮編成辮子，將眉毛提起來，因為她本身眉毛比較平，希望符合角色，外型要看起來帥氣一點，就需要扯頭髮讓眉毛吊起來。她也透露自己開機照片有網友說「哎呀毛曉彤怎麼這麼腫啊？她是不是打針了，她的眼睛為什麼像被吊起來了一樣」。對此毛曉彤無奈說：「我眼睛就是被吊起來了，但真的沒打針」。

毛曉彤在影片中也分享劇組造型師其實不太願意讓她洗頭髮，因為洗好的頭髮太滑不好做造型，所以不洗頭會好弄一點，有時候她沒洗頭開工，造型師就會很高興。影片一出後網友們分為兩派，一派人認為純粹是妝容導致「真的不要對女演員太大惡意，影片很明顯妝前妝後完全不同，曉彤素顏真的相當抗打，電視劇拍攝同期活動圖也狀態非常好」、「我覺得是眉毛畫的，感覺不一樣」但還是有網友認為有醫美「明顯臉就僵了」、「不可能，她絕對整過」、「我感覺鼻子跟以前不一樣了」、「一看就是打針的臉吧」、「拉倒吧，不說也就罷了，這麼明顯還否認」。