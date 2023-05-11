台北高等行政法院10日宣判，撤銷NCC在民國109年間對中天新聞台作成不予換照的行政處分。國民黨主席朱立倫今天表示，坐實NCC政治審查、違法濫權，喪失作為一個獨立機關該有的公正、客觀職能。

中天新聞台申請換照遭國家通訊傳播委員會（NCC）審議駁回後，中天電視公司提起訴訟。法院10日認定，NCC審查應以修正後的107年辦法為評分標準，卻用新版換照評分，造成審查基礎錯誤等，判決撤銷原處分。

朱立倫今天下午透過臉書表示，NCC在2020年對中天新聞台不予換照的處分，遭到台北高等行政法院撤銷處分，發回重新審查。而法院連續判決NCC敗訴，更坐實NCC政治審查、違法濫權，喪失作為一個獨立機關該有的公正、客觀職能。

朱立倫說，在自由民主的國家裡，言論自由、新聞自由是最基本的價值與公民權利。然而民進黨政府上台7年來，卻是將政治黑手伸入媒體，原本應該客觀中立的獨立機關NCC，卻淪為政黨打手，違法濫權關掉與政府立場、意見不同的電視台，重挫NCC的信譽，更嚴重侵害台灣媒體的第四權，使台灣喪失多元化的媒體、喪失自由開放的發言管道。

朱立倫指出，英國作家霍爾（Evelyn Beatrice Hall）在詮釋法國啟蒙大師伏爾泰的精神時寫下，「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你表達的權利」；看看現在的民進黨政府卻是，「我不同意你的觀點，我拚死也要關上你的嘴巴」。

朱立倫表示，在國際社會上有「民主燈塔」之稱的台灣，卻在民進黨毀憲亂政下，於台灣上演這齣反民主的鬧劇，是何等諷刺。

朱立倫說，雖然台北高等行政法院已經撤銷NCC對中天的處分，但追求新聞自由的長路漫漫，大家要繼續強力監督民進黨政府的不當濫權，守護台灣民主、爭回台灣媒體環境充分的第四權。（編輯：林興盟）1120511