央行表示，今年4月準備貨幣年增率為6.01％，較上月5.42％上升0.59個百分點；若觀察1至4月日平均準備貨幣平均年增率為5.96％，則較去年同期10.8％略低。所謂準備貨幣，又稱貨幣基數或強力貨幣，準備貨幣由銀行、信合社、農漁會、郵局等存款貨幣機構的準備金，以及民眾持有的通貨所構成。

準備貨幣是央行的貨幣性負債，為央行貨幣供給的基礎；至於準備貨幣的變動，會直接影響存款貨幣機構的可用資金，經過一段時間後，對貨幣供給產生倍數擴張或收縮的效果。

央行官員指出，4月雖有公債與國庫券發行、國庫向銀行借款、稅款繳庫，以及央行定存單淨發行增加等緊縮因素；但受到公債付息、國庫還款、國庫普發現金撥款、發放各項補助款與統籌分配款等寬鬆因素影響，導致日平均準備貨幣金額較上月不降反增。

觀察近年我國準備貨幣統計，金額持續逐月上升，疫情前的2019年初僅約4兆餘元，隨後一路暴增，今年1月一舉突破6兆元大關，且前四月維持不降，兩年內準備貨幣金額大增逾2兆元，顯示國內資金需求旺盛。

央行4月加發定存單，統計至4月底定存單餘額8.67兆元，仍遠低於近年動輒9兆元以上水準。銀行資金調度主管認為，後續央行預料暫緩升息，央行可望反向加發定存單調節，定存單餘額可能逐漸緩步下降疫情前7兆左右水準。

另觀察央行通貨發行額，近年發行額仍持續上升，1月高達3兆6,220億元，推升準備貨幣創下史上最高，後續包括2月達3兆3,732億元、3月達3兆3,507億元、4月仍有3兆3,498億元，隨政府今年普發6,000元，通貨發行額持續維持在高水位。