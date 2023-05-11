此外、國喬董事會一併通過將原有的永續發展委員會提升為功能性委員會，以推動與落實永續經營、ESG發展方向及企業社會責任相關之公司治理機能。

展望後市，國喬表示，投資碳三產業鏈的泉州廠今年第四季將完工投產，正式宣告將營運觸角從SM（苯乙烯）系列拓展至丙烯領域，為國內單一石化專業廠近年跨領域最大手筆海外布局，年產值和獲利成長皆可期，對未來獲利多有挹注。

國喬為落實永續經營治理機能，通過提升永續發展委員會為功能性委員會，半數以上成員為獨立董事。下設五個功能小組，包括永續治理小組、員工關懷小組、氣候變遷因應與綠色生態永續管理小組、夥伴管理小組與社會共融小組。

國喬強調，永續發展是企業全球化進程中無法迴避的使命，國喬石化作為地球公民的一份子，企業永續發展將是國喬石化終身的志業，在創造利潤、為股東利益負責的同時，承擔對消費者、員工、社區及環境的責任。

國喬以ESG為核心的營運布局，貫徹「高值化深耕台灣、規模化壯大泉州」之願景，將高值化核心研發根留台灣，致力在企業成長及永續發展間取得平衡。國喬不只專注於本業投資及減碳轉型，更跨界投資碳三產業鏈，年產值和獲利成長可期。