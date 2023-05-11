通緝犯逃亡賣鼠尾草 北投警方連開7槍逮人

45歲曾姓男子因毒品罪遭通緝，逃亡期間在雙北地區流竄，暗中販售1種墨西哥鼠尾草，宣稱可取代大麻還更「過癮」，北投警方連月追查，9日上午在新北市土城區攔下開車的曾嫌，不料曾試圖拒絕，還倒車想撞警察，警方見狀對空連開7槍，將曾當場逮捕，起獲274公克鼠尾草、海洛因、安非他命等毒品。

北投警方日前獲報，通緝中的曾嫌在雙北一帶流竄，居無定所有時甚至睡在車裡，期間仍持續販毒，日前還進了1批墨西哥鼠尾草，號稱「比大麻更過癮、有效」，經連月追查，鎖定他在土城區一帶出沒。

9日上午9時許，警方發現曾開車行經中華路一帶，趁車行至狹小巷道等紅燈時，專案人員立刻以車包抄夾擊，喝令曾男下車，但曾未配合，反而試圖倒車撞警察逃逸，警方見狀立刻對空鳴擊7槍，並將曾從駕駛座上拖下當場逮捕。

警方在曾的車內起獲247克鼠尾草，以及少量海洛因及安毒，另有1瓶防身用的辣椒水，曾嫌聲稱因遭通緝不想入監，逃亡沒有經濟來源只好販毒，警訊後被依毒品罪送辦。

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