副總統賴清德今出席「丹青傳奇-姚旭燈畫展」開幕酒會，與同為畫家，有最美麗主持人的白嘉莉同台，賴清德表示，姚大師雖然旅居日本，但心繫臺灣，不僅是公益的化身，更是臺灣之光。
賴清德致詞時首先歡迎姚旭燈返臺開展，預祝畫展圓滿成功，歡迎國人蒞臨觀賞。他提到，姚旭燈自小就以樹枝在地上作畫，19歲就在國家級美術館推出個展，33歲得到國際青商中華民國總會頒發的全球傑出華裔青年，40歲被日本美術年鑑評選為首席畫家，並且是其中唯一一位外國人，這些成就都相當不容易。
他指出，日本畫界肯定姚大師畫作具有空氣感，縱深結構、色彩搭配都非常好。膠彩畫創作過程非常不容易，需要層層堆疊。過去他曾參訪姚旭燈大師在日本的畫室，看到姚認真作畫的樣子，實在令人欽佩。
他表示，姚旭燈雖然旅居日本，但心繫臺灣。他曾將自己的作品捐贈給臺南市立美術館，對自己的故鄉雲林，更是出錢出力，像是幫助弱勢家庭或貧困的孩子、參與各種公益活動等，不僅是公益的化身，更是臺灣之光。
隨後，賴清德在姚旭燈導覽下，與白嘉莉等貴賓一同參觀畫作。新光三越董事長吳東昇、總經理吳昕陽等也出席是項活動。
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